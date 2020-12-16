https://ria.ru/20201216/muzei-1589519887.html
Раввин Борода попросил не продлевать запрет на посещение музеев в Москве
Раввин Борода попросил не продлевать запрет на посещение музеев в Москве
Запрет на допуск посетителей в столичные музеи избыточен, его не стоит продлевать после 15 января, заявил президент Федерации еврейских общин России,... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:47
2020-12-16T15:47
2020-12-16T16:01
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александр бородай
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Запрет на допуск посетителей в столичные музеи избыточен, его не стоит продлевать после 15 января, заявил президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности в Москве раввин Александр Борода.В среду он принял участие в пресс-конференции "Музеи Москвы во время пандемии: итоги и потери года" в МИА "Россия сегодня"."Мера по закрытию музеев является излишней. Мы внимательно относимся к требованиям Роспотребнадзора и понимаем ответственность, которую мы несем перед посетителями, москвичами. Понимая и разделяя эту ответственность, мы просим не продлевать ограничения на посещение музеев с 15 января и дать возможность всем желающим, соблюдая требования, приходить в музеи", - сказал Борода.Он отметил, что столичные музеи давно перешли на продажу билетов онлайн и обеспечивают социальную дистанцию, а также "свели к минимуму количество экскурсионных групп"."Музей из всех возможных источников заражения является минимальным. Транспорт переполнен, магазины открыты, где существенно сложнее выполняются меры Роспотребназдора, чем они выполнялись в музеях. Москвичи, как и посетители во всех городах России, нуждаются, чтобы музеи были открыты", - подчеркнул Борода.Он отметил, что музей остался пространством, которое "требует живого присутствия" и "никакое качество разрешения на компьютере не заменит живого общения с артефактом".В связи с мерами по COVID-19 в Москве с 13 ноября до 15 января 2021 года посетить выставки, лекции, мастер-классы и другие культурно-просветительские мероприятия в музеях, выставочных залах и библиотеках столицы можно только в онлайн-режиме. Федеральные музеи в Москве также до 15 января по приказу министерства культуры РФ прекратили свою работу для посетителей.
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новости культуры, религия, новости - религия и мировоззрение, александр бородай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Запрет на допуск посетителей в столичные музеи избыточен, его не стоит продлевать после 15 января, заявил президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности в Москве раввин Александр Борода.
В среду он принял участие в пресс-конференции "Музеи Москвы во время пандемии: итоги и потери года" в МИА "Россия сегодня".
"Мера по закрытию музеев является излишней. Мы внимательно относимся к требованиям Роспотребнадзора и понимаем ответственность, которую мы несем перед посетителями, москвичами. Понимая и разделяя эту ответственность, мы просим не продлевать ограничения на посещение музеев с 15 января и дать возможность всем желающим, соблюдая требования, приходить в музеи", - сказал Борода.
Он отметил, что столичные музеи давно перешли на продажу билетов онлайн и обеспечивают социальную дистанцию, а также "свели к минимуму количество экскурсионных групп".
"Музей из всех возможных источников заражения является минимальным. Транспорт переполнен, магазины открыты, где существенно сложнее выполняются меры Роспотребназдора, чем они выполнялись в музеях. Москвичи, как и посетители во всех городах России, нуждаются, чтобы музеи были открыты", - подчеркнул Борода.
Он отметил, что музей остался пространством, которое "требует живого присутствия" и "никакое качество разрешения на компьютере не заменит живого общения с артефактом".
В связи с мерами по COVID-19 в Москве с 13 ноября до 15 января 2021 года посетить выставки, лекции, мастер-классы и другие культурно-просветительские мероприятия в музеях, выставочных залах и библиотеках столицы можно только в онлайн-режиме. Федеральные музеи в Москве также до 15 января по приказу министерства культуры РФ прекратили свою работу для посетителей.