https://ria.ru/20201216/muzei-1589519887.html

Раввин Борода попросил не продлевать запрет на посещение музеев в Москве

Раввин Борода попросил не продлевать запрет на посещение музеев в Москве

Запрет на допуск посетителей в столичные музеи избыточен, его не стоит продлевать после 15 января, заявил президент Федерации еврейских общин России,... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:47

2020-12-16T15:47

2020-12-16T16:01

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александр бородай

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Запрет на допуск посетителей в столичные музеи избыточен, его не стоит продлевать после 15 января, заявил президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности в Москве раввин Александр Борода.В среду он принял участие в пресс-конференции "Музеи Москвы во время пандемии: итоги и потери года" в МИА "Россия сегодня"."Мера по закрытию музеев является излишней. Мы внимательно относимся к требованиям Роспотребнадзора и понимаем ответственность, которую мы несем перед посетителями, москвичами. Понимая и разделяя эту ответственность, мы просим не продлевать ограничения на посещение музеев с 15 января и дать возможность всем желающим, соблюдая требования, приходить в музеи", - сказал Борода.Он отметил, что столичные музеи давно перешли на продажу билетов онлайн и обеспечивают социальную дистанцию, а также "свели к минимуму количество экскурсионных групп"."Музей из всех возможных источников заражения является минимальным. Транспорт переполнен, магазины открыты, где существенно сложнее выполняются меры Роспотребназдора, чем они выполнялись в музеях. Москвичи, как и посетители во всех городах России, нуждаются, чтобы музеи были открыты", - подчеркнул Борода.Он отметил, что музей остался пространством, которое "требует живого присутствия" и "никакое качество разрешения на компьютере не заменит живого общения с артефактом".В связи с мерами по COVID-19 в Москве с 13 ноября до 15 января 2021 года посетить выставки, лекции, мастер-классы и другие культурно-просветительские мероприятия в музеях, выставочных залах и библиотеках столицы можно только в онлайн-режиме. Федеральные музеи в Москве также до 15 января по приказу министерства культуры РФ прекратили свою работу для посетителей.

https://ria.ru/20201214/muzei-1589147830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, религия, новости - религия и мировоззрение, александр бородай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва