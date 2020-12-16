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Мэттью Макконахи предложил искать плюсы в пандемии COVID-19
Мэттью Макконахи предложил искать плюсы в пандемии COVID-19
Американский актер и кинорежиссер Мэттью Макконахи, выступая на передаче "Good Morning Britain", постарался найти хоть что-то хорошее в ситуации пандемии. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T03:49
2020-12-16T03:49
2020-12-16T03:49
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новости культуры
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Американский актер и кинорежиссер Мэттью Макконахи, выступая на передаче "Good Morning Britain", постарался найти хоть что-то хорошее в ситуации пандемии."Самое ужасное — это подвешенное состояние. Нам всем лучше, когда у нас есть четкий ответ: да или нет или хотя бы понимание того, когда все этого закончится. Сейчас мы этого лишены", — подчеркнул актер.Тем не менее, он постарался увидеть позитив в сложившейся ситуации."Когда я понял, что это неизбежно, я стал искать плюсы. Так, у меня дети много времени проводят с бабушкой, у них больше времени остается на хобби… И в любом случае, им будет что рассказать другим поколениям: "В 2020 мы не могли ходить в школу и видеться с друзьями", — поделился Макконахи."Мы вынуждены задаваться вопросом о том, что действительно для нас важно и необходимо и, может быть, немного иначе расставить акценты, что только способствует духовному развитию", — пояснил актер.
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кино и сериалы, новости культуры, мэттью макконахи
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости
. Американский актер и кинорежиссер Мэттью Макконахи, выступая на передаче "Good Morning Britain", постарался
найти хоть что-то хорошее в ситуации пандемии.
"Самое ужасное — это подвешенное состояние. Нам всем лучше, когда у нас есть четкий ответ: да или нет или хотя бы понимание того, когда все этого закончится. Сейчас мы этого лишены", — подчеркнул актер.
Тем не менее, он постарался увидеть позитив в сложившейся ситуации.
"Когда я понял, что это неизбежно, я стал искать плюсы. Так, у меня дети много времени проводят с бабушкой, у них больше времени остается на хобби… И в любом случае, им будет что рассказать другим поколениям: "В 2020 мы не могли ходить в школу и видеться с друзьями", — поделился Макконахи.
"Мы вынуждены задаваться вопросом о том, что действительно для нас важно и необходимо и, может быть, немного иначе расставить акценты, что только способствует духовному развитию", — пояснил актер.