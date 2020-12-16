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Госдума приняла закон о новой методике расчета МРОТ
Госдума приняла закон о новой методике расчета МРОТ
Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), запрещающий снижать его размер. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:47
2020-12-16T12:47
россия
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), запрещающий снижать его размер."С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%", - говорится в документе.Согласно закону, с 1 января 2021 года МРОТ устанавливается в 12 792 рубля в месяц. МРОТ на очередной год будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий. МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ на очередной год, следует из проекта. Согласно проекту, величина прожиточного минимума на душу населения по РФ на год устанавливается правительством исходя из величины медианного среднедушевого дохода по стране за предыдущий год.Соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год устанавливается в размере 44,2% с 2021 года. Это соотношение пересматривается не реже одного раза в пять лет. При этом величина прожиточного минимума на очередной год не может быть ниже его величины в текущем году.Соотношение величины прожиточного минимума трудоспособного населения и величины прожиточного минимума на душу населения устанавливается в размере 109%, пенсионеров – 86%, детей – 97%.Ко второму чтению в текст закона были внесены поправки, согласно которым размер МРОТ он не сможет снижаться даже при снижении размера медианной зарплаты. Также зафиксировано, что ежегодно, когда бюджетом устанавливается величина МРОТ и прожиточного минимума, эти предложения должны получить поддержку профсоюзов и работодателей.Предполагается, что проект закона вступит в силу с 1 января 2021 года.
https://ria.ru/20201214/baskov-1589047144.html
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россия, госдума рф, экономика

Госдума приняла закон о новой методике расчета МРОТ

12:47 16.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), запрещающий снижать его размер.
"С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%", - говорится в документе.
Согласно закону, с 1 января 2021 года МРОТ устанавливается в 12 792 рубля в месяц. МРОТ на очередной год будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий. МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ на очередной год, следует из проекта. Согласно проекту, величина прожиточного минимума на душу населения по РФ на год устанавливается правительством исходя из величины медианного среднедушевого дохода по стране за предыдущий год.
Соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год устанавливается в размере 44,2% с 2021 года. Это соотношение пересматривается не реже одного раза в пять лет. При этом величина прожиточного минимума на очередной год не может быть ниже его величины в текущем году.
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Соотношение величины прожиточного минимума трудоспособного населения и величины прожиточного минимума на душу населения устанавливается в размере 109%, пенсионеров – 86%, детей – 97%.
Ко второму чтению в текст закона были внесены поправки, согласно которым размер МРОТ он не сможет снижаться даже при снижении размера медианной зарплаты. Также зафиксировано, что ежегодно, когда бюджетом устанавливается величина МРОТ и прожиточного минимума, эти предложения должны получить поддержку профсоюзов и работодателей.
Предполагается, что проект закона вступит в силу с 1 января 2021 года.
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