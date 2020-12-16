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Специалисты устранили неприятный запах на севере Москвы от отстойника
Специалисты устранили неприятный запах на севере Москвы от отстойника
Специалисты устранили неприятный запах на севере Москвы, исходивший от заброшенного отстойника, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-16T16:26
2020-12-17T17:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
москва
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Специалисты устранили неприятный запах на севере Москвы, исходивший от заброшенного отстойника, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.Ранее руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский сообщил , что в Москве создан оперативный городской штаб по выявлению неприятных запахов."Окружным отделением Городского оперативного штаба по САО проведено обследование территории по адресу: улица Верхнелихоборская, дом 8, по факту наличия неприятного запаха, предположительно, от заброшенного отстойника, выявленного в ходе рейда передвижной экологической лаборатории ГПБУ "Мосэкомониторинг". Установлено, что посторонний химический запах исходит от неработающего отстойника очистных сооружений, расположенного на территории ОАО "СУ МР", - говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что штабом было принято решение о том, что собственник должен в кратчайшие сроки провести работы по устранению неприятного запаха (откачка, герметизация, консервация)."Силами собственника территории ОАО "СУ МР" выполнены работы по консервации данного неработающего отстойника очистных сооружений. Посторонних неприятных запахов на данном объекте больше не ощущается", - заключили в пресс-службе.
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антон кульбачевский, москва

Специалисты устранили неприятный запах на севере Москвы от отстойника

16:26 16.12.2020 (обновлено: 17:42 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкМосква, дома
Москва, дома - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Специалисты устранили неприятный запах на севере Москвы, исходивший от заброшенного отстойника, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский сообщил , что в Москве создан оперативный городской штаб по выявлению неприятных запахов.
"Окружным отделением Городского оперативного штаба по САО проведено обследование территории по адресу: улица Верхнелихоборская, дом 8, по факту наличия неприятного запаха, предположительно, от заброшенного отстойника, выявленного в ходе рейда передвижной экологической лаборатории ГПБУ "Мосэкомониторинг". Установлено, что посторонний химический запах исходит от неработающего отстойника очистных сооружений, расположенного на территории ОАО "СУ МР", - говорится в сообщении.
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В ведомстве рассказали, что штабом было принято решение о том, что собственник должен в кратчайшие сроки провести работы по устранению неприятного запаха (откачка, герметизация, консервация).
"Силами собственника территории ОАО "СУ МР" выполнены работы по консервации данного неработающего отстойника очистных сооружений. Посторонних неприятных запахов на данном объекте больше не ощущается", - заключили в пресс-службе.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАнтон КульбачевскийМосква
 
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