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Собянин рассказал о результатах оптимизации здравоохранения в Москве
Собянин рассказал о результатах оптимизации здравоохранения в Москве
Число врачей и площадь медучреждений увеличились в результате оптимизации здравоохранения в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:43
2020-12-16T13:43
2020-12-16T13:43
московская городская дума
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Число врачей и площадь медучреждений увеличились в результате оптимизации здравоохранения в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду."Мы не сокращаем медучреждения, мы оптимизируем неэффективные расходы здравоохранения, и в первую очередь это касается административно-хозяйственного аппарата и неэффективных средств закупки оборудования и так далее. За эти годы количество врачей не уменьшилось, а увеличилось как в стационарах, так и в амбулаторной помощи, сами площади больниц и поликлиник не уменьшились, а увеличились почти на 300 тысяч квадратных метров, еще 300 тысяч были заменены из ветхих старых помещений современными корпусами", - рассказал Собянин, выступая с отчётом в Мосгордуме.По его словам, в реализации находится строительство и реконструкция около миллиона квадратных метров новых зданий и помещений для здравоохранения Москвы.
https://ria.ru/20201216/moskva-1589472945.html
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московская городская дума, сергей собянин, москва, общество