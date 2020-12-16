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Собянин рассказал о результатах оптимизации здравоохранения в Москве
Собянин рассказал о результатах оптимизации здравоохранения в Москве
Число врачей и площадь медучреждений увеличились в результате оптимизации здравоохранения в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:43
2020-12-16T13:43
московская городская дума
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Число врачей и площадь медучреждений увеличились в результате оптимизации здравоохранения в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду."Мы не сокращаем медучреждения, мы оптимизируем неэффективные расходы здравоохранения, и в первую очередь это касается административно-хозяйственного аппарата и неэффективных средств закупки оборудования и так далее. За эти годы количество врачей не уменьшилось, а увеличилось как в стационарах, так и в амбулаторной помощи, сами площади больниц и поликлиник не уменьшились, а увеличились почти на 300 тысяч квадратных метров, еще 300 тысяч были заменены из ветхих старых помещений современными корпусами", - рассказал Собянин, выступая с отчётом в Мосгордуме.По его словам, в реализации находится строительство и реконструкция около миллиона квадратных метров новых зданий и помещений для здравоохранения Москвы.
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московская городская дума, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал о результатах оптимизации здравоохранения в Москве

13:43 16.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовАвтомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Число врачей и площадь медучреждений увеличились в результате оптимизации здравоохранения в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду.
"Мы не сокращаем медучреждения, мы оптимизируем неэффективные расходы здравоохранения, и в первую очередь это касается административно-хозяйственного аппарата и неэффективных средств закупки оборудования и так далее. За эти годы количество врачей не уменьшилось, а увеличилось как в стационарах, так и в амбулаторной помощи, сами площади больниц и поликлиник не уменьшились, а увеличились почти на 300 тысяч квадратных метров, еще 300 тысяч были заменены из ветхих старых помещений современными корпусами", - рассказал Собянин, выступая с отчётом в Мосгордуме.
По его словам, в реализации находится строительство и реконструкция около миллиона квадратных метров новых зданий и помещений для здравоохранения Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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Московская городская думаСергей СобянинМоскваОбщество
 
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