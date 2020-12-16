https://ria.ru/20201216/moskva-1589488103.html

Собянин рассказал о результатах оптимизации здравоохранения в Москве

Собянин рассказал о результатах оптимизации здравоохранения в Москве

Число врачей и площадь медучреждений увеличились в результате оптимизации здравоохранения в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:43

2020-12-16T13:43

2020-12-16T13:43

московская городская дума

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586655449_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed279e7d57c36024fde3a846f254ed0a.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Число врачей и площадь медучреждений увеличились в результате оптимизации здравоохранения в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду."Мы не сокращаем медучреждения, мы оптимизируем неэффективные расходы здравоохранения, и в первую очередь это касается административно-хозяйственного аппарата и неэффективных средств закупки оборудования и так далее. За эти годы количество врачей не уменьшилось, а увеличилось как в стационарах, так и в амбулаторной помощи, сами площади больниц и поликлиник не уменьшились, а увеличились почти на 300 тысяч квадратных метров, еще 300 тысяч были заменены из ветхих старых помещений современными корпусами", - рассказал Собянин, выступая с отчётом в Мосгордуме.По его словам, в реализации находится строительство и реконструкция около миллиона квадратных метров новых зданий и помещений для здравоохранения Москвы.

https://ria.ru/20201216/moskva-1589472945.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская городская дума, сергей собянин, москва, общество