https://ria.ru/20201216/moskva-1589481094.html

Собянин заявил, что строительство магистралей в Москве не вредит лесам

Собянин заявил, что строительство магистралей в Москве не вредит лесам

Строительство новых автомагистралей в Москве не вредит лесным массивам, 99% магистралей идут по промышленным зонам, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:16

2020-12-16T13:16

2020-12-16T13:25

городское хозяйство москвы

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Строительство новых автомагистралей в Москве не вредит лесным массивам, 99% магистралей идут по промышленным зонам, заявил мэр столицы Сергей Собянин.Мэр добавил, что в тех местах, где все-таки необходима вырубка деревьев, идет компенсация за счет посадки новых.Отдельно московский мэр в отчете затронул строительство хорд."Без строительства дорог, особенно магистральных дорог, которые дают возможность транзитному транспорту проезжать, минуя центр города. Важно, что, по сути дела, строительство хорд уменьшает количество выбросов, простоя транспорта, перепробег минимум на 10%", — сообщил Собянин во время отчёта о деятельности правительства Москвы в МГД.Также он отметил, что благодаря хордам увеличивается скорость доезда и разгружается центральная часть города."Это крупнейший экологический транспортный проект", — подчеркнул мэр.

https://realty.ria.ru/20201203/dorogi-1587503365.html

https://ria.ru/20201128/mashina-1586758700.html

москва

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городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва, общество