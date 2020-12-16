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Собянин назвал самый важный из московских проектов
Собянин назвал самый важный из московских проектов
В связи с пандемией надо скорректировать сроки реализации московских проектов, приоритетным останется здравоохранение, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, ... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:58
2020-12-16T12:58
2020-12-16T12:59
распространение нового коронавируса
московская городская дума
сергей собянин
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общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В связи с пандемией надо скорректировать сроки реализации московских проектов, приоритетным останется здравоохранение, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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московская городская дума, сергей собянин, москва, общество