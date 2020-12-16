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Собянин назвал самый важный из московских проектов
Собянин назвал самый важный из московских проектов
В связи с пандемией надо скорректировать сроки реализации московских проектов, приоритетным останется здравоохранение, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, ... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:58
2020-12-16T12:59
распространение нового коронавируса
московская городская дума
сергей собянин
москва
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МОСКВА,&nbsp; 16 дек - РИА Новости.&nbsp; В связи с пандемией&nbsp; надо скорректировать сроки реализации московских проектов, приоритетным останется здравоохранение, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин,&nbsp; выступая с отчетом в Мосгордуме.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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московская городская дума, сергей собянин, москва, общество

Собянин назвал самый важный из московских проектов

12:58 16.12.2020 (обновлено: 12:59 16.12.2020)
 
© Антон ДенисовВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА,  16 дек - РИА Новости.  В связи с пандемией  надо скорректировать сроки реализации московских проектов, приоритетным останется здравоохранение, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин,  выступая с отчетом в Мосгордуме.
"В целом они (приоритеты развития столицы) остаются неизменными, несмотря на все проблемы.  Но с учетом последствий пандемии, ряд корректив все же необходимо внести. Прежде всего по части сроков и очерёдности реализации конкретных проектов. Приоритет номер один - это развитие здравоохранения", - сказал Собянин.
Москва-сити - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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Распространение нового коронавирусаМосковская городская думаСергей СобянинМоскваОбщество
 
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