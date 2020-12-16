Собянин назвал самый важный из московских проектов

"В целом они (приоритеты развития столицы) остаются неизменными, несмотря на все проблемы. Но с учетом последствий пандемии, ряд корректив все же необходимо внести. Прежде всего по части сроков и очерёдности реализации конкретных проектов. Приоритет номер один - это развитие здравоохранения", - сказал Собянин.