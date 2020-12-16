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Собянин ответил на критику реформы здравоохранения в Москве
Собянин ответил на критику реформы здравоохранения в Москве
Решения по реформе здравоохранения в Москве, за которые критиковали власти, спасли десятки тысяч людей, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:36
2020-12-16T12:36
2020-12-16T12:36
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здоровье - общество
московская городская дума
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Решения по реформе здравоохранения в Москве, за которые критиковали власти, спасли десятки тысяч людей, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Решения, за которые нас критиковали, в экстренной ситуации спасли десятки тысяч жизней людей. Самое главное, в период пандемии профессионалами с большой буквы проявили себя медицинские работники Москвы. Их искренняя преданность своему делу, достойная оплата труда, создание условий для профессионального роста, поддержка медиков в нынешний период стали основой борьбы за спасения жизни москвичей", - сказал Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская городская дума, сергей собянин, москва