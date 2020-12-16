https://ria.ru/20201216/moskva-1589472945.html

Собянин ответил на критику реформы здравоохранения в Москве

Собянин ответил на критику реформы здравоохранения в Москве

Решения по реформе здравоохранения в Москве, за которые критиковали власти, спасли десятки тысяч людей, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:36

2020-12-16T12:36

2020-12-16T12:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

московская городская дума

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Решения по реформе здравоохранения в Москве, за которые критиковали власти, спасли десятки тысяч людей, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Решения, за которые нас критиковали, в экстренной ситуации спасли десятки тысяч жизней людей. Самое главное, в период пандемии профессионалами с большой буквы проявили себя медицинские работники Москвы. Их искренняя преданность своему делу, достойная оплата труда, создание условий для профессионального роста, поддержка медиков в нынешний период стали основой борьбы за спасения жизни москвичей", - сказал Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская городская дума, сергей собянин, москва