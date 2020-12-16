Писарева: монета в честь Боровичей сохранит память о подвиге его жителей
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НОВГОРОД, 16 дек — РИА Новости. Выпуск Банком России в 2021 году памятной монеты с изображением города Боровичи в серии "Города трудовой доблести" станет вкладом в сохранение памяти о подвиге его жителей в годы Великой Отечественной войны, заявила председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева.
Как сообщается на сайте ЦБ, совет директоров Банка России принял решение выпустить в обращение в серии "Города трудовой доблести" памятные монеты номиналом 10 рублей из стали с латунным гальваническим покрытием тиражом до 5 миллионов штук каждая. В 2021 году будут выпущены монеты "Боровичи", "Екатеринбург", "Иваново", "Омск", а в 2022 году - "Ижевск", "Иркутск", "Казань", "Магнитогорск".
"Новость о выпуске монеты в честь Боровичей стала хорошим подарком перед Новым годом для боровичан и всех жителей региона. Наш замечательный город в числе первых появится на памятных денежных знаках. Выпуск монеты – это вклад в сохранение памяти о подвиге сотрудников боровичских госпиталей и трудовых заслугах жителей города", - привели в пресс-службе облдумы слова Писаревой.
Глава регионального парламента в августе выступила с инициативой выпустить монеты, посвящённые Городам трудовой доблести, направив соответствующее обращение на имя председателя ЦБ РФ.
Президент России 2 июля подписал указ о присвоении 20 российским городам, включая Боровичи, почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" за значительный вклад жителей этих городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне.