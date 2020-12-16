https://ria.ru/20201216/moneta-1589539759.html

Писарева: монета в честь Боровичей сохранит память о подвиге его жителей

Писарева: монета в честь Боровичей сохранит память о подвиге его жителей

Выпуск Банком России в 2021 году памятной монеты с изображением города Боровичи в серии "Города трудовой доблести" станет вкладом в сохранение памяти о подвиге... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T17:49

2020-12-16T17:49

2020-12-16T17:49

новгородская областная дума

боровичи

новгородская область

общество

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НОВГОРОД, 16 дек — РИА Новости. Выпуск Банком России в 2021 году памятной монеты с изображением города Боровичи в серии "Города трудовой доблести" станет вкладом в сохранение памяти о подвиге его жителей в годы Великой Отечественной войны, заявила председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева.Как сообщается на сайте ЦБ, совет директоров Банка России принял решение выпустить в обращение в серии "Города трудовой доблести" памятные монеты номиналом 10 рублей из стали с латунным гальваническим покрытием тиражом до 5 миллионов штук каждая. В 2021 году будут выпущены монеты "Боровичи", "Екатеринбург", "Иваново", "Омск", а в 2022 году - "Ижевск", "Иркутск", "Казань", "Магнитогорск".Глава регионального парламента в августе выступила с инициативой выпустить монеты, посвящённые Городам трудовой доблести, направив соответствующее обращение на имя председателя ЦБ РФ.Президент России 2 июля подписал указ о присвоении 20 российским городам, включая Боровичи, почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" за значительный вклад жителей этих городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20201105/pasport-1582857321.html

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новгородская областная дума, боровичи, новгородская область, общество