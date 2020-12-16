https://ria.ru/20201216/moldaviya-1589577550.html
Парламент Молдавии одобрил снятие запрета на вещание российского ТВ
Парламент Молдавии одобрил снятие запрета на вещание российского ТВ
Молдавский парламент на заседании в четверг одобрил в финальном чтении поправки в кодекс о телевидении и радиовещании, необходимые для снятия запрета на вещание РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T20:14
2020-12-16T20:14
2020-12-16T20:14
игорь додон
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КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости. Молдавский парламент на заседании в четверг одобрил в финальном чтении поправки в кодекс о телевидении и радиовещании, необходимые для снятия запрета на вещание российских телеканалов, заявила спикер парламента, глава Соцпартии Молдавии Зинаида Гречаный.В 2017 году парламент принял законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена. Парламент на заседании 3 декабря одобрил снятие запрета на вещание российских телеканалов в первом чтении.Утвержденный законопроект предусматривает снятие ограничений на вещание российских телеканалов.Депутат Сергей Сырбу, который был одним из авторов инициативы борьбы с пропагандой, признал, что поправки провалились, поскольку гораздо больше фальшивых новостей рождается внутри страны. Он отметил, что в будущем необходимо очень тщательно изучить кодекс о телевидении и радиовещании вместе с экспертами, поскольку многие пункты могут быть изменены.Ранее о намерении отменить ограничения для вещания российских каналов говорил президент Игорь Додон. О том, что подобный проект могут рассмотреть депутаты, говорила и Гречаный.
https://ria.ru/20201216/yazyk-1589551509.html
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игорь додон, зинаида гречаный, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости.
Молдавский парламент на заседании в четверг одобрил в финальном чтении поправки в кодекс о телевидении и радиовещании, необходимые для снятия запрета на вещание российских телеканалов, заявила спикер парламента, глава Соцпартии Молдавии Зинаида Гречаный
.
В 2017 году парламент принял законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена. Парламент на заседании 3 декабря одобрил снятие запрета на вещание российских телеканалов в первом чтении.
"Голосами 53 депутатов во втором, финальном чтении одобрены поправки в кодекс о телевидении и радиовещании", - заявила Гречаный.
Утвержденный законопроект предусматривает снятие ограничений на вещание российских телеканалов.
Депутат Сергей Сырбу, который был одним из авторов инициативы борьбы с пропагандой, признал, что поправки провалились, поскольку гораздо больше фальшивых новостей рождается внутри страны. Он отметил, что в будущем необходимо очень тщательно изучить кодекс о телевидении и радиовещании вместе с экспертами, поскольку многие пункты могут быть изменены.
Ранее о намерении отменить ограничения для вещания российских каналов говорил президент Игорь Додон
. О том, что подобный проект могут рассмотреть депутаты, говорила и Гречаный.