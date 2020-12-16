https://ria.ru/20201216/moldaviya-1589552130.html

Парламент Молдавии одобрил снижение пенсионного возраста в стране

Парламент Молдавии одобрил снижение пенсионного возраста в стране

Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил во втором и окончательном чтении проект снижения пенсионного возраста в стране до 62 лет для мужчин и 57 лет... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T17:41

2020-12-16T17:41

2020-12-16T17:41

игорь додон

зинаида гречаный

николай тимофти

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 16 дек – РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил во втором и окончательном чтении проект снижения пенсионного возраста в стране до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин, заявила спикер парламента Зинаида Гречаный.Партия социалистов на этой неделе выступила с инициативой о снижении пенсионного возраста для мужчин до 62 лет и для женщин до 57 лет. Также депутаты считают, что женщины, у которых пять или более детей, должны выходить на пенсию в 54 года."Проект о снижении пенсионного возраста был принят во втором чтении голосами 54 депутатов", - заявила Гречаный, отметив, что после подписания президентом законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года.Оппозиция раскритиковала законопроект, поскольку считает, что он приведет к увеличению числа пенсионеров, а также не позволит увеличить размер пенсий.Решение о повышении пенсионного возраста для мужчин и женщин до 63 лет подписал президент Николай Тимофти в 2016 году. Нынешний глава государства Игорь Додон ранее выразил надежду, что последним его указом на этом посту станет указ о снижении пенсионного возраста.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Экс-премьер Майя Санду победила с 57,75% голосов, опередив Додона (42,25%). Инаугурация нового президента пройдет 24 декабря.

https://sn.ria.ru/20180628/1523453164.html

https://ria.ru/20201208/moldaviya-1588091816.html

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игорь додон, зинаида гречаный, николай тимофти, молдавия, в мире