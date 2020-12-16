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Парламент Молдавии одобрил снижение пенсионного возраста в стране
Парламент Молдавии одобрил снижение пенсионного возраста в стране
Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил во втором и окончательном чтении проект снижения пенсионного возраста в стране до 62 лет для мужчин и 57 лет... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:41
2020-12-16T17:41
игорь додон
зинаида гречаный
николай тимофти
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в мире
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КИШИНЕВ, 16 дек – РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил во втором и окончательном чтении проект снижения пенсионного возраста в стране до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин, заявила спикер парламента Зинаида Гречаный.Партия социалистов на этой неделе выступила с инициативой о снижении пенсионного возраста для мужчин до 62 лет и для женщин до 57 лет. Также депутаты считают, что женщины, у которых пять или более детей, должны выходить на пенсию в 54 года."Проект о снижении пенсионного возраста был принят во втором чтении голосами 54 депутатов", - заявила Гречаный, отметив, что после подписания президентом законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года.Оппозиция раскритиковала законопроект, поскольку считает, что он приведет к увеличению числа пенсионеров, а также не позволит увеличить размер пенсий.Решение о повышении пенсионного возраста для мужчин и женщин до 63 лет подписал президент Николай Тимофти в 2016 году. Нынешний глава государства Игорь Додон ранее выразил надежду, что последним его указом на этом посту станет указ о снижении пенсионного возраста.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Экс-премьер Майя Санду победила с 57,75% голосов, опередив Додона (42,25%). Инаугурация нового президента пройдет 24 декабря.
https://sn.ria.ru/20180628/1523453164.html
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игорь додон, зинаида гречаный, николай тимофти, молдавия, в мире

Парламент Молдавии одобрил снижение пенсионного возраста в стране

17:41 16.12.2020
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкФлаг Молдавии на спине участника акции сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду у здания парламента в Кишиневе
Флаг Молдавии на спине участника акции сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 16 дек – РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил во втором и окончательном чтении проект снижения пенсионного возраста в стране до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин, заявила спикер парламента Зинаида Гречаный.
Партия социалистов на этой неделе выступила с инициативой о снижении пенсионного возраста для мужчин до 62 лет и для женщин до 57 лет. Также депутаты считают, что женщины, у которых пять или более детей, должны выходить на пенсию в 54 года.
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В каком возрасте оптимально выходить на пенсию
"Проект о снижении пенсионного возраста был принят во втором чтении голосами 54 депутатов", - заявила Гречаный, отметив, что после подписания президентом законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года.
Оппозиция раскритиковала законопроект, поскольку считает, что он приведет к увеличению числа пенсионеров, а также не позволит увеличить размер пенсий.
Решение о повышении пенсионного возраста для мужчин и женщин до 63 лет подписал президент Николай Тимофти в 2016 году. Нынешний глава государства Игорь Додон ранее выразил надежду, что последним его указом на этом посту станет указ о снижении пенсионного возраста.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Экс-премьер Майя Санду победила с 57,75% голосов, опередив Додона (42,25%). Инаугурация нового президента пройдет 24 декабря.
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