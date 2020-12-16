https://ria.ru/20201216/moldaviya-1589529167.html

Молдавская оппозиция покинула заседание парламента в знак протеста

Молдавская оппозиция покинула заседание парламента в знак протеста

Три оппозиционные партии покинули зал заседаний парламента Молдавии, поскольку недовольны тем, что их инициативы не нашли поддержки у других депутатов. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:18

2020-12-16T16:18

2020-12-16T16:18

молдавия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155547/54/1555475421_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_1e2532d02435b8bfbe50705bf2a55c12.jpg

КИШИНЕВ, 16 дек – РИА Новости. Три оппозиционные партии покинули зал заседаний парламента Молдавии, поскольку недовольны тем, что их инициативы не нашли поддержки у других депутатов."Сегодня ни один из наших проектов не получил поддержки, поэтому мы покинем пленарное заседание и не будем участвовать в дальнейшей работе", - сообщил демократ Дмитрий Дьяков.Вместе с демократами зал заседания покинули депутаты от партии "Действие и солидарность", а также депутаты партии "Платформа "Достоинство и правда". Последние намерены вернуться, чтобы принять участие в рассмотрении проекта налогово-бюджетной политики на 2021 год.Однако в зале остались более 51 депутата, поэтому заседание парламента продолжается.

https://ria.ru/20201207/moldaviya-1588075197.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, в мире