https://ria.ru/20201216/moldaviya-1589529167.html
Молдавская оппозиция покинула заседание парламента в знак протеста
Молдавская оппозиция покинула заседание парламента в знак протеста
Три оппозиционные партии покинули зал заседаний парламента Молдавии, поскольку недовольны тем, что их инициативы не нашли поддержки у других депутатов. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:18
2020-12-16T16:18
2020-12-16T16:18
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155547/54/1555475421_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_1e2532d02435b8bfbe50705bf2a55c12.jpg
КИШИНЕВ, 16 дек – РИА Новости. Три оппозиционные партии покинули зал заседаний парламента Молдавии, поскольку недовольны тем, что их инициативы не нашли поддержки у других депутатов."Сегодня ни один из наших проектов не получил поддержки, поэтому мы покинем пленарное заседание и не будем участвовать в дальнейшей работе", - сообщил демократ Дмитрий Дьяков.Вместе с демократами зал заседания покинули депутаты от партии "Действие и солидарность", а также депутаты партии "Платформа "Достоинство и правда". Последние намерены вернуться, чтобы принять участие в рассмотрении проекта налогово-бюджетной политики на 2021 год.Однако в зале остались более 51 депутата, поэтому заседание парламента продолжается.
https://ria.ru/20201207/moldaviya-1588075197.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155547/54/1555475421_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_300b570fa5e7ca244f6816b16d0858af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 16 дек – РИА Новости.
Три оппозиционные партии покинули зал заседаний парламента Молдавии
, поскольку недовольны тем, что их инициативы не нашли поддержки у других депутатов.
"Сегодня ни один из наших проектов не получил поддержки, поэтому мы покинем пленарное заседание и не будем участвовать в дальнейшей работе", - сообщил демократ Дмитрий Дьяков.
Вместе с демократами зал заседания покинули депутаты от партии "Действие и солидарность", а также депутаты партии "Платформа "Достоинство и правда". Последние намерены вернуться, чтобы принять участие в рассмотрении проекта налогово-бюджетной политики на 2021 год.
Однако в зале остались более 51 депутата, поэтому заседание парламента продолжается.