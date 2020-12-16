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Молдавская оппозиция покинула заседание парламента в знак протеста
Молдавская оппозиция покинула заседание парламента в знак протеста
Три оппозиционные партии покинули зал заседаний парламента Молдавии, поскольку недовольны тем, что их инициативы не нашли поддержки у других депутатов. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:18
2020-12-16T16:18
молдавия
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КИШИНЕВ, 16 дек – РИА Новости. Три оппозиционные партии покинули зал заседаний парламента Молдавии, поскольку недовольны тем, что их инициативы не нашли поддержки у других депутатов."Сегодня ни один из наших проектов не получил поддержки, поэтому мы покинем пленарное заседание и не будем участвовать в дальнейшей работе", - сообщил демократ Дмитрий Дьяков.Вместе с демократами зал заседания покинули депутаты от партии "Действие и солидарность", а также депутаты партии "Платформа "Достоинство и правда". Последние намерены вернуться, чтобы принять участие в рассмотрении проекта налогово-бюджетной политики на 2021 год.Однако в зале остались более 51 депутата, поэтому заседание парламента продолжается.
https://ria.ru/20201207/moldaviya-1588075197.html
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молдавия, в мире

Молдавская оппозиция покинула заседание парламента в знак протеста

16:18 16.12.2020
 
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 16 дек – РИА Новости. Три оппозиционные партии покинули зал заседаний парламента Молдавии, поскольку недовольны тем, что их инициативы не нашли поддержки у других депутатов.
"Сегодня ни один из наших проектов не получил поддержки, поэтому мы покинем пленарное заседание и не будем участвовать в дальнейшей работе", - сообщил демократ Дмитрий Дьяков.
Вместе с демократами зал заседания покинули депутаты от партии "Действие и солидарность", а также депутаты партии "Платформа "Достоинство и правда". Последние намерены вернуться, чтобы принять участие в рассмотрении проекта налогово-бюджетной политики на 2021 год.
Однако в зале остались более 51 депутата, поэтому заседание парламента продолжается.
Участники антиправительственной акции, требующие проведения досрочных выборов парламента и отставки кабмина, у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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