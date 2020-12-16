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В Молдавии завели дело из-за беспорядков на акции протеста фермеров

В Молдавии завели дело из-за беспорядков на акции протеста фермеров

Четыре сотрудника полиции пострадали из-за беспорядков во время протеста фермеров в Кишиневе, заведено уголовное дело по статьям о хулиганстве и угрозах... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:06

2020-12-16T16:06

2020-12-16T16:06

молдавия

кишинев

в мире

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КИШИНЕВ, 16 дек – РИА Новости. Четыре сотрудника полиции пострадали из-за беспорядков во время протеста фермеров в Кишиневе, заведено уголовное дело по статьям о хулиганстве и угрозах правоохранителям, сообщила в среду пресс-служба генерального инспектората полиции Молдавии.Молдавские фермеры протестуют с 6 декабря, а 9 декабря они получили разрешение на въезд в столицу и разместили около 200 тракторов на площади перед зданием правительства. Участники протеста требуют увеличить размер финансовой компенсации за урожай, который погиб в этом году из-за засухи. Они также сообщили, что намерены оставаться в центре до тех пор, пока власти не пойдут им навстречу. Фермеры настаивают, что кабмин должен либо выполнить их требования, либо уйти в отставку. При этом правительство Молдавии в августе приняло решение выделить около 18 миллионов долларов в качестве помощи для аграриев.Фермеры в среду на тракторах выдвинулись к зданию парламента, где при помощи техники пытались прорвать кордон полиции. Произошла стычка, против протестующих применили слезоточивый газ."В результате незаконных действий протестующих пострадали четыре сотрудника министерства внутренних дел, которые получили различные травмы и были госпитализированы. По факту нарушений со стороны участников протеста заведено уголовное дело по статье 278, пункт 3 ("злостное хулиганство") и статье 349, пункт 1 ("угроза лицам, находящимся при исполнении должностных обязанностей")", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Генинспектората полиции Молдавии в Facebook.В первом случае правонарушителям грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, во втором речь идет о тюремном заключении на срок до двух лет. Помимо этого будут выписаны штрафы водителям тракторов, которые самовольно покинули площадь перед зданием правительства и отправились к парламенту, подвергая риску других участников дорожного движения.Ранее фермеры заявили, что хотят мирно добиться выполнения простых требований: чтобы власти отказались от идеи повысить НДС на сельхозпродукцию с 8% до 12%, а также выделили компенсацию в размере 3 тысячи леев (174 доллара) за каждый гектар земли, где урожай пропал из-за засухи.Фермерам разрешено продолжать протест в центре Кишинева вплоть до 31 декабря.

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молдавия, кишинев, в мире