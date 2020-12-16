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Молдавская оппозиция собрала подписи для вотума недоверия правительству
Молдавская оппозиция собрала подписи для вотума недоверия правительству
Депутат от молдавской партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что 34 парламентария от трех оппозиционных политформирований подписали инициативу о... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:41
2020-12-16T14:41
ион кику
майя санду
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 16 дек – РИА Новости. Депутат от молдавской партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что 34 парламентария от трех оппозиционных политформирований подписали инициативу о выдвижении вотума недоверия правительству Иона Кику, вопрос отставки кабмина будет рассмотрен на следующей неделе.Согласно местному законодательству, для регистрации вотума недоверия нужны голоса минимум 34 депутатов из 101."Хочу сообщить, что 34 депутатов подписали инициативу о вотуме недоверия правительству Иона Кику. Ее подписали депутаты от партии "Действие и солидарность", партии "Платформа "Достоинство и правда", а также Демпартии. Нам нужно новое правительство, нам нужны досрочные выборы парламента, иначе мы не сможем провести те изменения в стране, которых ждут граждане Молдавии", - заявил Гросу на брифинге.Он отметил, что инициатива будет официально выдвинута в среду на заседании парламента, сам вопрос отставки кабмина будет рассмотрен на следующей неделе.Вотум недоверия может быть вынесен голосами 51 депутата. При этом Кику может сам до этого уйти в отставку, к чему его призывает оппозиция.Ранее уйти в отставку Кику призвала избранный президент Молдавии Майя Санду, которая недовольна проектом налогово-бюджетной политики. Она также полагает, что правительство не справляется с экономическим кризисом, который вызван пандемией. Если после отставки кабмина депутаты не смогут сформировать новое правительство, то президент вправе распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.
https://ria.ru/20201205/moldaviya-1587703628.html
https://ria.ru/20201204/sandu-1587634397.html
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ион кику, майя санду, молдавия, в мире

Молдавская оппозиция собрала подписи для вотума недоверия правительству

14:41 16.12.2020
 
© Sputnik / Михай КараушУчастники акции сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду у здания парламента в Кишиневе
Участники акции сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 16 дек – РИА Новости. Депутат от молдавской партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что 34 парламентария от трех оппозиционных политформирований подписали инициативу о выдвижении вотума недоверия правительству Иона Кику, вопрос отставки кабмина будет рассмотрен на следующей неделе.
Согласно местному законодательству, для регистрации вотума недоверия нужны голоса минимум 34 депутатов из 101.
Участники акции сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
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"Хочу сообщить, что 34 депутатов подписали инициативу о вотуме недоверия правительству Иона Кику. Ее подписали депутаты от партии "Действие и солидарность", партии "Платформа "Достоинство и правда", а также Демпартии. Нам нужно новое правительство, нам нужны досрочные выборы парламента, иначе мы не сможем провести те изменения в стране, которых ждут граждане Молдавии", - заявил Гросу на брифинге.
Он отметил, что инициатива будет официально выдвинута в среду на заседании парламента, сам вопрос отставки кабмина будет рассмотрен на следующей неделе.
Вотум недоверия может быть вынесен голосами 51 депутата. При этом Кику может сам до этого уйти в отставку, к чему его призывает оппозиция.
Ранее уйти в отставку Кику призвала избранный президент Молдавии Майя Санду, которая недовольна проектом налогово-бюджетной политики. Она также полагает, что правительство не справляется с экономическим кризисом, который вызван пандемией. Если после отставки кабмина депутаты не смогут сформировать новое правительство, то президент вправе распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.
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Ион КикуМайя СандуМолдавияВ мире
 
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