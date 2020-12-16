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Молдавские фермеры устроили стычку с полицией во время протеста
Молдавские фермеры устроили стычку с полицией во время протеста
Молдавские фермеры устроили акцию протеста перед зданием парламента в Кишиневе, где в среду депутаты соберутся на заседание, аграрии приехали на тракторах,... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:48
2020-12-16T13:59
молдавия
кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 16 дек – РИА Новости. Молдавские фермеры устроили акцию протеста перед зданием парламента в Кишиневе, где в среду депутаты соберутся на заседание, аграрии приехали на тракторах, из-за чего произошла стычка с полицией, сотрудники правоохранительных органов не дают протестующим передвигаться на технике, передает корреспондент РИА Новости.Молдавские фермеры протестуют с 6 декабря, а 9 декабря они получили разрешение на въезд в столицу и разместили около 200 тракторов на площади перед зданием правительства. Участники протеста требуют увеличить размер финансовой компенсации за урожай, который погиб в этом году из-за засухи. Они также сообщили, что намерены оставаться в центре до тех пор, пока власти не пойдут им навстречу. Фермеры настаивают, что кабмин должен либо выполнить их требования, либо уйти в отставку. При этом правительство Молдавии в августе приняло решение выделить около 18 миллионов долларов в качестве помощи для аграриев.Фермеры узнали, что депутаты соберутся на заседание в среду, а не в четверг, и выдвинулись к зданию парламента на тракторах, куда их пытаются не пустить правоохранители. Здание парламента окружено кордоном полиции, движение в центре Кишинева перекрыто. Водители тракторов непрерывно сигналят, они надеются таким образом привлечь внимание властей к своим проблемам.Ранее фермеры заявили, что хотят мирно добиться выполнения простых требований: чтобы власти отказались от идеи повысить НДС на сельхозпродукцию с 8% до 12%, а также выделили компенсацию в размере 3 тысячи леев (174 доллара) за каждый гектар земли, где урожай пропал из-за засухи.Фермерам разрешено продолжать протест в центре Кишинева вплоть до 31 декабря.
https://ria.ru/20201205/moldaviya-1587703628.html
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молдавия, кишинев, в мире

Молдавские фермеры устроили стычку с полицией во время протеста

12:48 16.12.2020 (обновлено: 13:59 16.12.2020)
 
© Sputnik / Михай КараушАкция протеста фермеров в Кишиневе. 16 декабря 2020
Акция протеста фермеров в Кишиневе. 16 декабря 2020 - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Sputnik / Михай Карауш
Акция протеста фермеров в Кишиневе. 16 декабря 2020
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 дек – РИА Новости. Молдавские фермеры устроили акцию протеста перед зданием парламента в Кишиневе, где в среду депутаты соберутся на заседание, аграрии приехали на тракторах, из-за чего произошла стычка с полицией, сотрудники правоохранительных органов не дают протестующим передвигаться на технике, передает корреспондент РИА Новости.
Молдавские фермеры протестуют с 6 декабря, а 9 декабря они получили разрешение на въезд в столицу и разместили около 200 тракторов на площади перед зданием правительства. Участники протеста требуют увеличить размер финансовой компенсации за урожай, который погиб в этом году из-за засухи. Они также сообщили, что намерены оставаться в центре до тех пор, пока власти не пойдут им навстречу. Фермеры настаивают, что кабмин должен либо выполнить их требования, либо уйти в отставку. При этом правительство Молдавии в августе приняло решение выделить около 18 миллионов долларов в качестве помощи для аграриев.
Фермеры узнали, что депутаты соберутся на заседание в среду, а не в четверг, и выдвинулись к зданию парламента на тракторах, куда их пытаются не пустить правоохранители. Здание парламента окружено кордоном полиции, движение в центре Кишинева перекрыто. Водители тракторов непрерывно сигналят, они надеются таким образом привлечь внимание властей к своим проблемам.
Ранее фермеры заявили, что хотят мирно добиться выполнения простых требований: чтобы власти отказались от идеи повысить НДС на сельхозпродукцию с 8% до 12%, а также выделили компенсацию в размере 3 тысячи леев (174 доллара) за каждый гектар земли, где урожай пропал из-за засухи.
Фермерам разрешено продолжать протест в центре Кишинева вплоть до 31 декабря.
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