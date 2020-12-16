https://ria.ru/20201216/moldaviya-1589475106.html

Молдавские фермеры устроили стычку с полицией во время протеста

Молдавские фермеры устроили стычку с полицией во время протеста

Молдавские фермеры устроили акцию протеста перед зданием парламента в Кишиневе, где в среду депутаты соберутся на заседание, аграрии приехали на тракторах,... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:48

2020-12-16T12:48

2020-12-16T13:59

молдавия

кишинев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589492240_10:0:972:541_1920x0_80_0_0_6131e7671f5675c4d6d649187684eb79.jpg

КИШИНЕВ, 16 дек – РИА Новости. Молдавские фермеры устроили акцию протеста перед зданием парламента в Кишиневе, где в среду депутаты соберутся на заседание, аграрии приехали на тракторах, из-за чего произошла стычка с полицией, сотрудники правоохранительных органов не дают протестующим передвигаться на технике, передает корреспондент РИА Новости.Молдавские фермеры протестуют с 6 декабря, а 9 декабря они получили разрешение на въезд в столицу и разместили около 200 тракторов на площади перед зданием правительства. Участники протеста требуют увеличить размер финансовой компенсации за урожай, который погиб в этом году из-за засухи. Они также сообщили, что намерены оставаться в центре до тех пор, пока власти не пойдут им навстречу. Фермеры настаивают, что кабмин должен либо выполнить их требования, либо уйти в отставку. При этом правительство Молдавии в августе приняло решение выделить около 18 миллионов долларов в качестве помощи для аграриев.Фермеры узнали, что депутаты соберутся на заседание в среду, а не в четверг, и выдвинулись к зданию парламента на тракторах, куда их пытаются не пустить правоохранители. Здание парламента окружено кордоном полиции, движение в центре Кишинева перекрыто. Водители тракторов непрерывно сигналят, они надеются таким образом привлечь внимание властей к своим проблемам.Ранее фермеры заявили, что хотят мирно добиться выполнения простых требований: чтобы власти отказались от идеи повысить НДС на сельхозпродукцию с 8% до 12%, а также выделили компенсацию в размере 3 тысячи леев (174 доллара) за каждый гектар земли, где урожай пропал из-за засухи.Фермерам разрешено продолжать протест в центре Кишинева вплоть до 31 декабря.

https://ria.ru/20201205/moldaviya-1587703628.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, кишинев, в мире