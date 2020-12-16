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Суд обязал пересмотреть отмену приговора врачу Мисюриной
Суд обязал пересмотреть отмену приговора врачу Мисюриной
Второй кассационный суд общей юрисдикции обязал Мосгорсуд пересмотреть свое решение об отмене приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной, изначально получившей... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T21:18
2020-12-16T21:18
россия
елена мисюрина
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции обязал Мосгорсуд пересмотреть свое решение об отмене приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной, изначально получившей два года колонии по делу о смерти пациента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Поводом для возбуждения дела стал инцидент в частной клинике на Профсоюзной улице в Москве в июле 2013 года. По данным следствия, проводя биопсию костного мозга, Мисюрина "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался.Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Черемушкинский районный суд Москвы приговорил Мисюрину к 2 годам лишения свободы, она была взята под стражу в зале заседаний.Решение суда вызвало широкий резонанс, ситуацию комментировали многие политические деятели, известные врачи. Вскоре после приговора по ходатайству прокуратуры Мисюриной отменили меру пресечения, дожидаться рассмотрения жалоб на приговор ей предстояло дома.В апреле 2018 года Мосгорсуд отменил приговор и направил дело в прокуратуру для устранения недостатков. Известно, что после этого Мисюрина продолжила работать в одной из столичных клиник.
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россия, елена мисюрина, москва, происшествия

Суд обязал пересмотреть отмену приговора врачу Мисюриной

21:18 16.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВрач-гематолог Елена Мисюрина в зале Московского городского суда. 16 апреля 2018
Врач-гематолог Елена Мисюрина в зале Московского городского суда. 16 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции обязал Мосгорсуд пересмотреть свое решение об отмене приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной, изначально получившей два года колонии по делу о смерти пациента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Апелляционное определение Московского городского суда от 16 апреля 2018 года отменено, дело направлено на новое апелляционное рассмотрение в Московский городской суд", - рассказал собеседник агентства.

Поводом для возбуждения дела стал инцидент в частной клинике на Профсоюзной улице в Москве в июле 2013 года. По данным следствия, проводя биопсию костного мозга, Мисюрина "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался.
Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Черемушкинский районный суд Москвы приговорил Мисюрину к 2 годам лишения свободы, она была взята под стражу в зале заседаний.
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Решение суда вызвало широкий резонанс, ситуацию комментировали многие политические деятели, известные врачи. Вскоре после приговора по ходатайству прокуратуры Мисюриной отменили меру пресечения, дожидаться рассмотрения жалоб на приговор ей предстояло дома.
В апреле 2018 года Мосгорсуд отменил приговор и направил дело в прокуратуру для устранения недостатков. Известно, что после этого Мисюрина продолжила работать в одной из столичных клиник.
 
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