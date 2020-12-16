https://ria.ru/20201216/misyurina-1589583703.html

Суд обязал пересмотреть отмену приговора врачу Мисюриной

Суд обязал пересмотреть отмену приговора врачу Мисюриной

Второй кассационный суд общей юрисдикции обязал Мосгорсуд пересмотреть свое решение об отмене приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной, изначально получившей... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T21:18

2020-12-16T21:18

2020-12-16T21:18

россия

елена мисюрина

москва

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции обязал Мосгорсуд пересмотреть свое решение об отмене приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной, изначально получившей два года колонии по делу о смерти пациента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Поводом для возбуждения дела стал инцидент в частной клинике на Профсоюзной улице в Москве в июле 2013 года. По данным следствия, проводя биопсию костного мозга, Мисюрина "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался.Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Черемушкинский районный суд Москвы приговорил Мисюрину к 2 годам лишения свободы, она была взята под стражу в зале заседаний.Решение суда вызвало широкий резонанс, ситуацию комментировали многие политические деятели, известные врачи. Вскоре после приговора по ходатайству прокуратуры Мисюриной отменили меру пресечения, дожидаться рассмотрения жалоб на приговор ей предстояло дома.В апреле 2018 года Мосгорсуд отменил приговор и направил дело в прокуратуру для устранения недостатков. Известно, что после этого Мисюрина продолжила работать в одной из столичных клиник.

https://ria.ru/20201216/otsenka-1589559642.html

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россия, елена мисюрина, москва, происшествия