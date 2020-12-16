https://ria.ru/20201216/mishustin-1589467919.html
Мишустин призвал не увлекаться мерами по сдерживанию роста цен
Мишустин призвал не увлекаться мерами по сдерживанию роста цен
Меры по сдерживанию роста цен на продукты временные, не надо этим увлекаться, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:16
2020-12-16T12:16
2020-12-16T12:24
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Меры по сдерживанию роста цен на продукты временные, не надо этим увлекаться, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Хочу особо подчеркнуть: все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочные. Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый "регуляторный раж", чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций", - сказал он.Глава кабмина подчеркнул, что этими инструментами надо пользоваться своевременно, когда увеличиваются цены на продукты, и отказываться от административных мер, когда ситуация стабилизируется.
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михаил мишустин, общество
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Меры по сдерживанию роста цен на продукты временные, не надо этим увлекаться, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Хочу особо подчеркнуть: все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочные. Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый "регуляторный раж", чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций", - сказал он.
Глава кабмина подчеркнул, что этими инструментами надо пользоваться своевременно, когда увеличиваются цены на продукты, и отказываться от административных мер, когда ситуация стабилизируется.