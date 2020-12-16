https://ria.ru/20201216/mishustin-1589467919.html

Мишустин призвал не увлекаться мерами по сдерживанию роста цен

Мишустин призвал не увлекаться мерами по сдерживанию роста цен

Меры по сдерживанию роста цен на продукты временные, не надо этим увлекаться, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:16

2020-12-16T12:16

2020-12-16T12:24

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Меры по сдерживанию роста цен на продукты временные, не надо этим увлекаться, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Хочу особо подчеркнуть: все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочные. Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый "регуляторный раж", чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций", - сказал он.Глава кабмина подчеркнул, что этими инструментами надо пользоваться своевременно, когда увеличиваются цены на продукты, и отказываться от административных мер, когда ситуация стабилизируется.

https://ria.ru/20201215/tseny-1589409801.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, общество