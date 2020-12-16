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Миронов настаивает на расширении сети государственных домов престарелых
Миронов настаивает на расширении сети государственных домов престарелых
Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме предлагает разработать целевую программу помощи престарелым и инвалидам, которая бы предусматривала расширение... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T10:38
2020-12-16T10:38
справедливая россия
госдума рф
абзелиловский район
общество
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме предлагает разработать целевую программу помощи престарелым и инвалидам, которая бы предусматривала расширение сети социальных учреждений, сообщает в среду пресс-служба фракции.Он добавил, что средства на эту программу можно было бы взять от дополнительных налогов, которые СР предлагает собирать "с богатых россиян, как это уже делается для лечения детей с редкими заболеваниями".Миронов также признался, что был потрясен трагедией, которая произошла в доме престарелых в Башкирии, когда в результате пожара погибли 11 человек. "Возникают резонные вопросы к контролирующим органам: а вы куда смотрели? К сожалению, ситуация с безопасностью в домах престарелых и интернатах напоминает какое-то проклятие: несмотря на ежегодные инциденты и следующие за ними повальные проверки предотвратить гибель беззащитных людей так и не получается", - считает Миронов.Лидер СР сказал, что в условиях старения населения и демографической ямы в ближайшие годы эта ситуация станет только хуже. "Сейчас в стране около 3,7 миллиона человек, которые нуждаются в уходе, и всего около 1,5 тысяч домов престарелых и интернатов", - отмечается в сообщении пресс-службы.Лидер фракции отметил, что в России уже много лет действует система частно-государственного партнерства в сфере заботы о престарелых и инвалидах, и "эту практику в лучших ее проявлениях можно развивать и дальше".ГУМЧС ранее сообщало, что в ночь на 15 декабря 11 человек погибли при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района в Башкирии. По данным властей, спаслись пятеро: сотрудница пансионата через окно эвакуировала трех постояльцев, один из которых госпитализирован, а дочь владельца выбралась из огня самостоятельно. Возбуждено уголовное дело. Владелица пансионата задержана, решается вопрос об аресте.
https://ria.ru/20201215/delo-1589302831.html
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справедливая россия, госдума рф, абзелиловский район, общество

Миронов настаивает на расширении сети государственных домов престарелых

10:38 16.12.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме предлагает разработать целевую программу помощи престарелым и инвалидам, которая бы предусматривала расширение сети социальных учреждений, сообщает в среду пресс-служба фракции.
"Считаю необходимым разработать в России целевую программу помощи престарелым и инвалидам, которая бы предусматривала расширение сети социальных учреждений", - отметил Миронов, которого цитирует пресс-служба.
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Он добавил, что средства на эту программу можно было бы взять от дополнительных налогов, которые СР предлагает собирать "с богатых россиян, как это уже делается для лечения детей с редкими заболеваниями".
Миронов также признался, что был потрясен трагедией, которая произошла в доме престарелых в Башкирии, когда в результате пожара погибли 11 человек. "Возникают резонные вопросы к контролирующим органам: а вы куда смотрели? К сожалению, ситуация с безопасностью в домах престарелых и интернатах напоминает какое-то проклятие: несмотря на ежегодные инциденты и следующие за ними повальные проверки предотвратить гибель беззащитных людей так и не получается", - считает Миронов.
Лидер СР сказал, что в условиях старения населения и демографической ямы в ближайшие годы эта ситуация станет только хуже. "Сейчас в стране около 3,7 миллиона человек, которые нуждаются в уходе, и всего около 1,5 тысяч домов престарелых и интернатов", - отмечается в сообщении пресс-службы.
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Лидер фракции отметил, что в России уже много лет действует система частно-государственного партнерства в сфере заботы о престарелых и инвалидах, и "эту практику в лучших ее проявлениях можно развивать и дальше".
"Однако возможности энтузиастов не безграничны: пандемия, кризис, да и просто масштабы работ могут оказаться непреодолимым препятствием. К тому же далеко не все предприниматели действительно думают о пенсионерах, а не о выкачивании из них денег – примеры событий в Башкирии и других регионах это доказывают. С такими нарушителями и "нелегалами" можно и нужно бороться", - заметил Миронов.
ГУМЧС ранее сообщало, что в ночь на 15 декабря 11 человек погибли при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района в Башкирии. По данным властей, спаслись пятеро: сотрудница пансионата через окно эвакуировала трех постояльцев, один из которых госпитализирован, а дочь владельца выбралась из огня самостоятельно. Возбуждено уголовное дело. Владелица пансионата задержана, решается вопрос об аресте.
 
Справедливая РоссияГосдума РФАбзелиловский районОбщество
 
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