https://ria.ru/20201216/migranty-1589459244.html

Эксперт объяснил уменьшение числа мигрантов в России

Эксперт объяснил уменьшение числа мигрантов в России

Уменьшение числа мигрантов на территории России вызвано закрытыми границами из-за распространения короновируса, а также ростом стоимости доллара; но для... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:39

2020-12-16T11:39

2020-12-16T11:39

россия

офицеры россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569494362_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_748f40c6b804e4b3bb3ca5aff1534251.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Уменьшение числа мигрантов на территории России вызвано закрытыми границами из-за распространения короновируса, а также ростом стоимости доллара; но для экономики РФ это положительный факт, считает генерал-майор полиции, член президиума общероссийской организации "Офицеры России" Владимир Михалевич.Сейчас в России находятся около шести миллионов мигрантов, сообщили ранее РИА Новости в МВД.В разные периоды число колеблется от девяти миллионов до 11 миллионов человек.Также он отметил, что на экономике уменьшение числа мигрантов отразится, скорее всего, положительно."Если мы сумеем из этого сделать выводы для себя и своей страны, то у нас все будет хорошо. Если мы опять будем ждать мигрантов, просто останемся там, где мы есть", - добавил Михалевич.

https://realty.ria.ru/20201214/migranty-1589180077.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, офицеры россии, общество