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Эксперт объяснил уменьшение числа мигрантов в России
Эксперт объяснил уменьшение числа мигрантов в России
Уменьшение числа мигрантов на территории России вызвано закрытыми границами из-за распространения короновируса, а также ростом стоимости доллара; но для... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:39
2020-12-16T11:39
россия
офицеры россии
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Уменьшение числа мигрантов на территории России вызвано закрытыми границами из-за распространения короновируса, а также ростом стоимости доллара; но для экономики РФ это положительный факт, считает генерал-майор полиции, член президиума общероссийской организации "Офицеры России" Владимир Михалевич.Сейчас в России находятся около шести миллионов мигрантов, сообщили ранее РИА Новости в МВД.В разные периоды число колеблется от девяти миллионов до 11 миллионов человек.Также он отметил, что на экономике уменьшение числа мигрантов отразится, скорее всего, положительно."Если мы сумеем из этого сделать выводы для себя и своей страны, то у нас все будет хорошо. Если мы опять будем ждать мигрантов, просто останемся там, где мы есть", - добавил Михалевич.
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россия, офицеры россии, общество

Эксперт объяснил уменьшение числа мигрантов в России

11:39 16.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге
Мигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Уменьшение числа мигрантов на территории России вызвано закрытыми границами из-за распространения короновируса, а также ростом стоимости доллара; но для экономики РФ это положительный факт, считает генерал-майор полиции, член президиума общероссийской организации "Офицеры России" Владимир Михалевич.
Сейчас в России находятся около шести миллионов мигрантов, сообщили ранее РИА Новости в МВД.
В разные периоды число колеблется от девяти миллионов до 11 миллионов человек.

"Первая, на мой взгляд, причина - закрыты все границы, они не могут въехать. Вторая - вырос курс доллара. Естественно, они меньше заработают. Но в основном, первая причина", - сказал Михалевич в беседе с РИА Новости.

Также он отметил, что на экономике уменьшение числа мигрантов отразится, скорее всего, положительно.
"Если мы сумеем из этого сделать выводы для себя и своей страны, то у нас все будет хорошо. Если мы опять будем ждать мигрантов, просто останемся там, где мы есть", - добавил Михалевич.
Строители - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 17:25
Минстрой предлагает упростить въезд в Россию строителям-мигрантам
 
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