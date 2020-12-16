Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201216/migranty-1589434801.html
В Госдуму внесли проект о медосмотрах для трудовых мигрантов на инфекции
В Госдуму внесли проект о медосмотрах для трудовых мигрантов на инфекции
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается создание реестра результатов медосмотров трудовых мигрантов на опасные инфекционные... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T09:50
2020-12-16T10:10
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570292002_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e1e6f51ea1519bd2d86ff5aac49f9510.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается создание реестра результатов медосмотров трудовых мигрантов на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ, следует из базы данных нижней палаты парламента.Отмечается, что целью законопроекта является недопущение постоянного нахождения на территории РФ трудовых мигрантов, а также предупреждение их допуска к осуществлению трудовой деятельности на эпидемиологически значимых объектах.Законопроект предусматривается создание, эксплуатацию и развитие Роспотребнадзором федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, в которой будет содержаться информация о результатах медицинских освидетельствований и медицинских осмотров иностранцев. При этом такие освидетельствования вправе будут проводить только государственные и муниципальные медицинские организации."Создание и эксплуатация информационной системы позволит оптимизировать проведение мероприятий по раннему выявлению иностранных граждан или лиц без гражданства, являющихся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, если они могут явиться источником распространения инфекционных заболеваний, в том числе представляющих опасность для окружающих, сократить сроки принятия решений о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации и ускорить депортацию таких лиц", - говорится в пояснительной записке.
https://ria.ru/20201216/migranty-1589420165.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570292002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b27576f0cb97af9659c0bb45b5adae6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, общество

В Госдуму внесли проект о медосмотрах для трудовых мигрантов на инфекции

09:50 16.12.2020 (обновлено: 10:10 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы на Патриаршем мосту в Москве
Пешеходы на Патриаршем мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается создание реестра результатов медосмотров трудовых мигрантов на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Законопроект направлен на предотвращение завоза на территорию Российской Федерации инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих", - говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что целью законопроекта является недопущение постоянного нахождения на территории РФ трудовых мигрантов, а также предупреждение их допуска к осуществлению трудовой деятельности на эпидемиологически значимых объектах.
Законопроект предусматривается создание, эксплуатацию и развитие Роспотребнадзором федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, в которой будет содержаться информация о результатах медицинских освидетельствований и медицинских осмотров иностранцев. При этом такие освидетельствования вправе будут проводить только государственные и муниципальные медицинские организации.
"Создание и эксплуатация информационной системы позволит оптимизировать проведение мероприятий по раннему выявлению иностранных граждан или лиц без гражданства, являющихся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, если они могут явиться источником распространения инфекционных заболеваний, в том числе представляющих опасность для окружающих, сократить сроки принятия решений о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации и ускорить депортацию таких лиц", - говорится в пояснительной записке.
Сотрудник полиции выстраивает в очередь мигрантов у здания УФМС - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
04:37
В России почти в два раза снизилось количество мигрантов
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:53Слушания по делу Майкла Калви перенесли на 28 декабря
16:53СМИ сообщили о намерении Трампа уволить главу ФБР
16:48На Кубани нашли стокилограммовую авиабомбу
16:46Цена биткоина обновила исторический максимум
16:46Россия рассчитывает на сотрудничество с США по Афганистану при Байдене
16:45Жителям Великобритании разрешили праздновать Рождество с близкими
16:44Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар
16:41Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
16:39Ученые объяснили загадочные водовороты в Арктике
16:39В Белоруссии мужчине дали год колонии за публичное оскорбление Лукашенко
16:36Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены
16:33Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19
16:33В МИД раскритиковали деятельность Международного уголовного суда
16:30МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400
16:29В Telegram произошел второй сбой за день
16:27В Москве технологию спасения подводников опробовали на больных COVID-19
16:24В России создали научный центр по изучению влияния изоляции на людей
16:22Россиянка обвинила автосалон в попытке сделать ее "заложницей"
16:21В России определили кандидатов для моделирования полета на Луну
16:20Минсельхоз заявил о завершении уборочной кампании в России
Лента новостейМолния