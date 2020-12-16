https://ria.ru/20201216/migranty-1589434801.html

В Госдуму внесли проект о медосмотрах для трудовых мигрантов на инфекции

В Госдуму внесли проект о медосмотрах для трудовых мигрантов на инфекции

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается создание реестра результатов медосмотров трудовых мигрантов на опасные инфекционные... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T09:50

2020-12-16T09:50

2020-12-16T10:10

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается создание реестра результатов медосмотров трудовых мигрантов на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ, следует из базы данных нижней палаты парламента.Отмечается, что целью законопроекта является недопущение постоянного нахождения на территории РФ трудовых мигрантов, а также предупреждение их допуска к осуществлению трудовой деятельности на эпидемиологически значимых объектах.Законопроект предусматривается создание, эксплуатацию и развитие Роспотребнадзором федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, в которой будет содержаться информация о результатах медицинских освидетельствований и медицинских осмотров иностранцев. При этом такие освидетельствования вправе будут проводить только государственные и муниципальные медицинские организации."Создание и эксплуатация информационной системы позволит оптимизировать проведение мероприятий по раннему выявлению иностранных граждан или лиц без гражданства, являющихся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, если они могут явиться источником распространения инфекционных заболеваний, в том числе представляющих опасность для окружающих, сократить сроки принятия решений о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации и ускорить депортацию таких лиц", - говорится в пояснительной записке.

https://ria.ru/20201216/migranty-1589420165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, общество