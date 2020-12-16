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В МИД раскритиковали деятельность Международного уголовного суда
В МИД раскритиковали деятельность Международного уголовного суда
Деятельность Международного уголовного суда (МУС) дискредитирует саму идею международного уголовного правосудия, профессионального подхода там ждать не... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:33
2020-12-16T16:33
2020-12-16T16:33
мария захарова
международный уголовный суд
в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Деятельность Международного уголовного суда (МУС) дискредитирует саму идею международного уголовного правосудия, профессионального подхода там ждать не приходится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы неоднократно заявляли о неэффективности МУС, последнее развитие вокруг украинского и иранского досье в очередной раз красноречиво подтверждает, что никакого профессионального подхода здесь ожидать не приходится. Это и двойные стандарты, и штрафсанкции, много чего", - сказала она на брифинге.Захарова напомнила, что Россия не участвует в римском статуте МУС и не признает юрисдикции этого суда."В очередной раз убеждаемся в несостоятельности этого органа, деятельность которого дискредитирует саму идею международного уголовного правосудия", - подчеркнула дипломат.
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мария захарова, международный уголовный суд, в мире
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Деятельность Международного уголовного суда
(МУС) дискредитирует саму идею международного уголовного правосудия, профессионального подхода там ждать не приходится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
"Мы неоднократно заявляли о неэффективности МУС, последнее развитие вокруг украинского и иранского досье в очередной раз красноречиво подтверждает, что никакого профессионального подхода здесь ожидать не приходится. Это и двойные стандарты, и штрафсанкции, много чего", - сказала она на брифинге.
Захарова напомнила, что Россия не участвует в римском статуте МУС и не признает юрисдикции этого суда.
"В очередной раз убеждаемся в несостоятельности этого органа, деятельность которого дискредитирует саму идею международного уголовного правосудия", - подчеркнула дипломат.