https://ria.ru/20201216/mid-1589533425.html

В МИД раскритиковали деятельность Международного уголовного суда

В МИД раскритиковали деятельность Международного уголовного суда

Деятельность Международного уголовного суда (МУС) дискредитирует саму идею международного уголовного правосудия, профессионального подхода там ждать не... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:33

2020-12-16T16:33

2020-12-16T16:33

мария захарова

международный уголовный суд

в мире

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Деятельность Международного уголовного суда (МУС) дискредитирует саму идею международного уголовного правосудия, профессионального подхода там ждать не приходится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы неоднократно заявляли о неэффективности МУС, последнее развитие вокруг украинского и иранского досье в очередной раз красноречиво подтверждает, что никакого профессионального подхода здесь ожидать не приходится. Это и двойные стандарты, и штрафсанкции, много чего", - сказала она на брифинге.Захарова напомнила, что Россия не участвует в римском статуте МУС и не признает юрисдикции этого суда."В очередной раз убеждаемся в несостоятельности этого органа, деятельность которого дискредитирует саму идею международного уголовного правосудия", - подчеркнула дипломат.

https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576653701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, международный уголовный суд, в мире