https://ria.ru/20201216/meshki-1589451714.html

Калифорния закупила пять тысяч мешков для трупов из-за обострения COVID

Калифорния закупила пять тысяч мешков для трупов из-за обострения COVID

Власти штата Калифорния закупили пять тысяч мешков для трупов на фоне роста числа госпитализированных, сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом в ходе... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:20

2020-12-16T11:20

2020-12-16T11:20

распространение нового коронавируса

гэвин ньюсом

коронавирус в россии

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сан-диего

калифорния

в мире

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Власти штата Калифорния закупили пять тысяч мешков для трупов на фоне роста числа госпитализированных, сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом в ходе пресс-конференции.Ранее калифорнийские власти ввели постановление о домашней изоляции, которое должно быть задействовано в регионе, если вместимость отделений реанимации там будет падать ниже 15%. Постановление вступило в силу 5 декабря. После этого, если возможности отделений интенсивной терапии региона опускаются ниже 15%, у местных властей есть 24 часа для введения в действие постановления об изоляции. Как заявили власти, действие ограничительных мер должно продолжаться как минимум в течение трех недель с момента введения и может быть продлено.Он отметил, что власти также заказали 60 охлаждаемых хранилищ, которые направили к больницам.Ежедневно в штате регистрируется около 32 тысяч новых случаев коронавируса. В среднем за последнюю неделю от коронавируса в штате умирали 163 человека в день, в сравнении с - в среднем - 41 в ноябре.Первым местом, где была введена изоляция, стала Южная Калифорния, в которую, помимо прочих, входят такие крупные города, как Лос-Анджелес и Сан-Диего, а также регион долины Сан-Хаокин. Третьим регионом стал район Большого Сакраменто, в который входят 13 округов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589184879.html

лос-анджелес

сан-диего

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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