Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201216/meshki-1589451714.html
Калифорния закупила пять тысяч мешков для трупов из-за обострения COVID
Калифорния закупила пять тысяч мешков для трупов из-за обострения COVID
Власти штата Калифорния закупили пять тысяч мешков для трупов на фоне роста числа госпитализированных, сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом в ходе... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:20
2020-12-16T11:20
распространение нового коронавируса
гэвин ньюсом
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
лос-анджелес
сан-диего
калифорния
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1568999883_0:0:2830:1592_1920x0_80_0_0_9df40d75c61a36f0dab49d300ebd5ed4.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Власти штата Калифорния закупили пять тысяч мешков для трупов на фоне роста числа госпитализированных, сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом в ходе пресс-конференции.Ранее калифорнийские власти ввели постановление о домашней изоляции, которое должно быть задействовано в регионе, если вместимость отделений реанимации там будет падать ниже 15%. Постановление вступило в силу 5 декабря. После этого, если возможности отделений интенсивной терапии региона опускаются ниже 15%, у местных властей есть 24 часа для введения в действие постановления об изоляции. Как заявили власти, действие ограничительных мер должно продолжаться как минимум в течение трех недель с момента введения и может быть продлено.Он отметил, что власти также заказали 60 охлаждаемых хранилищ, которые направили к больницам.Ежедневно в штате регистрируется около 32 тысяч новых случаев коронавируса. В среднем за последнюю неделю от коронавируса в штате умирали 163 человека в день, в сравнении с - в среднем - 41 в ноябре.Первым местом, где была введена изоляция, стала Южная Калифорния, в которую, помимо прочих, входят такие крупные города, как Лос-Анджелес и Сан-Диего, а также регион долины Сан-Хаокин. Третьим регионом стал район Большого Сакраменто, в который входят 13 округов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589184879.html
лос-анджелес
сан-диего
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1568999883_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_65dc95bc32744803ceaf25da87c936c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гэвин ньюсом, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лос-анджелес, сан-диего, калифорния, в мире

Калифорния закупила пять тысяч мешков для трупов из-за обострения COVID

11:20 16.12.2020
 
© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© AP Photo / David J. Phillip
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Власти штата Калифорния закупили пять тысяч мешков для трупов на фоне роста числа госпитализированных, сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом в ходе пресс-конференции.
Ранее калифорнийские власти ввели постановление о домашней изоляции, которое должно быть задействовано в регионе, если вместимость отделений реанимации там будет падать ниже 15%. Постановление вступило в силу 5 декабря. После этого, если возможности отделений интенсивной терапии региона опускаются ниже 15%, у местных властей есть 24 часа для введения в действие постановления об изоляции. Как заявили власти, действие ограничительных мер должно продолжаться как минимум в течение трех недель с момента введения и может быть продлено.

"Нам только что пришлось закупить пять тысяч дополнительных мешков для тел. Мы распределили их в Саг-Диего, Лос-Анджелес и округ Иньо. Это должны быть отрезвляющие (цифры - ред.)", - заявил Ньюсом. Пресс-конференция транслировалась в его Twitter.

Он отметил, что власти также заказали 60 охлаждаемых хранилищ, которые направили к больницам.
Указатель в Университете здравоохранения Индианы, где будет проходить введение вакцины Pfizer против коронавируса (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 17:51
В США стартовала вакцинация от коронавируса
Ежедневно в штате регистрируется около 32 тысяч новых случаев коронавируса. В среднем за последнюю неделю от коронавируса в штате умирали 163 человека в день, в сравнении с - в среднем - 41 в ноябре.
Первым местом, где была введена изоляция, стала Южная Калифорния, в которую, помимо прочих, входят такие крупные города, как Лос-Анджелес и Сан-Диего, а также регион долины Сан-Хаокин. Третьим регионом стал район Большого Сакраменто, в который входят 13 округов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаГэвин НьюсомКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Лос-АнджелесСан-ДиегоКалифорнияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:53СМИ сообщили о намерении Трампа уволить главу ФБР
16:48На Кубани нашли стокилограммовую авиабомбу
16:46Цена биткоина обновила исторический максимум
16:46Россия рассчитывает на сотрудничество с США по Афганистану при Байдене
16:45Жителям Великобритании разрешили праздновать Рождество с близкими
16:44Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар
16:41Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
16:39Ученые объяснили загадочные водовороты в Арктике
16:39В Белоруссии мужчине дали год колонии за публичное оскорбление Лукашенко
16:36Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены
16:33Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19
16:33В МИД раскритиковали деятельность Международного уголовного суда
16:30МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400
16:29В Telegram произошел второй сбой за день
16:27В Москве технологию спасения подводников опробовали на больных COVID-19
16:24В России создали научный центр по изучению влияния изоляции на людей
16:22Россиянка обвинила автосалон в попытке сделать ее "заложницей"
16:21В России определили кандидатов для моделирования полета на Луну
16:20Минсельхоз заявил о завершении уборочной кампании в России
16:19Украинцы поставили экономике страны двойку
Лента новостейМолния