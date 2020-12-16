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ТЦ "Охотный ряд" в Москве могут оштрафовать за нарушения мер по COVID-19
ТЦ "Охотный ряд" в Москве могут оштрафовать за нарушения мер по COVID-19
Торговый центр "Охотный ряд" в Москве могут оштрафовать на 1 миллион рублей или закрыть на срок до 90 суток за выявленные нарушения мер профилактики COVID-19,... РИА Новости, 16.12.2020
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2020-12-16T16:15
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Торговый центр "Охотный ряд" в Москве могут оштрафовать на 1 миллион рублей или закрыть на срок до 90 суток за выявленные нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Руслан Блинов.Он напомнил, что в соответствии с указом мэра Москвы юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Администрация ТЦ "Охотный ряд" приглашена в инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.По его словам, штраф за выявленные нарушения составляет до 300 тысяч рублей, а если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей либо приостановка деятельности на 90 дней по решению суда.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва

ТЦ "Охотный ряд" в Москве могут оштрафовать за нарушения мер по COVID-19

16:10 16.12.2020 (обновлено: 16:15 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДозатор с антисептическим средством для рук в торговом центре "Охотный ряд" в Москве
Дозатор с антисептическим средством для рук в торговом центре Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Торговый центр "Охотный ряд" в Москве могут оштрафовать на 1 миллион рублей или закрыть на срок до 90 суток за выявленные нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Руслан Блинов.
"Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией был проведен рейд в торговом центре "Охотный ряд". Торговым центром не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук", - сообщил Блинов.
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Он напомнил, что в соответствии с указом мэра Москвы юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Администрация ТЦ "Охотный ряд" приглашена в инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.
По его словам, штраф за выявленные нарушения составляет до 300 тысяч рублей, а если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей либо приостановка деятельности на 90 дней по решению суда.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМосква
 
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