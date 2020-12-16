https://ria.ru/20201216/mery-1589526844.html

ТЦ "Охотный ряд" в Москве могут оштрафовать за нарушения мер по COVID-19

ТЦ "Охотный ряд" в Москве могут оштрафовать за нарушения мер по COVID-19

Торговый центр "Охотный ряд" в Москве могут оштрафовать на 1 миллион рублей или закрыть на срок до 90 суток за выявленные нарушения мер профилактики COVID-19,... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:10

2020-12-16T16:10

2020-12-16T16:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Торговый центр "Охотный ряд" в Москве могут оштрафовать на 1 миллион рублей или закрыть на срок до 90 суток за выявленные нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Руслан Блинов.Он напомнил, что в соответствии с указом мэра Москвы юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Администрация ТЦ "Охотный ряд" приглашена в инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.По его словам, штраф за выявленные нарушения составляет до 300 тысяч рублей, а если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей либо приостановка деятельности на 90 дней по решению суда.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589512134.html

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коронавирус в россии, москва