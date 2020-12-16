https://ria.ru/20201216/merkel-1589511779.html
Меркель назвала основные проблемы в отношениях Германии и России
Меркель назвала основные проблемы в отношениях Германии и России
Германия заинтересована в хороших стратегических отношениях с Россией, не видит необходимости в новом старте, заявила в среду канцлер Ангела Меркель. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:16
2020-12-16T15:16
2020-12-16T15:59
россия
ангела меркель
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156332/34/1563323429_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_b6c5e472bf0c98c7bf5cf4dc6f3902b6.jpg
БЕРЛИН, 16 дек — РИА Новости. Германия заинтересована в хороших стратегических отношениях с Россией, не видит необходимости в новом старте, заявила в среду канцлер Ангела Меркель."Думаю, что с этой стороны нужно видеть, что мы желаем иметь хорошие стратегические отношения с Россией, я постоянно говорила об этом, но это не должно прикрывать нам глаза на реальность", — заявила канцлер, выступая в бундестаге ФРГ, добавив, что не считает, что "есть необходимость в новом старте в отношениях" с Москвой.Меркель перечислила основные "значительные события", которые, с ее точки зрения, осложняют отношения с Россией: это инцидент "в связи с (Алексеем. — Прим. ред.) Навальным, случившееся в парке Тиргартен в Берлине", а также то, что "мы видим слишком мало прогресса в Минском процессе".
https://ria.ru/20201112/bezopasnost-1584255614.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156332/34/1563323429_0:0:2680:2009_1920x0_80_0_0_e5c913e7e2dc91b9df2abc8b068f04ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ангела меркель, германия, в мире