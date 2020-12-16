https://ria.ru/20201216/merkel-1589511779.html

Меркель назвала основные проблемы в отношениях Германии и России

Меркель назвала основные проблемы в отношениях Германии и России

Германия заинтересована в хороших стратегических отношениях с Россией, не видит необходимости в новом старте, заявила в среду канцлер Ангела Меркель. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:16

2020-12-16T15:16

2020-12-16T15:59

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ангела меркель

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БЕРЛИН, 16 дек — РИА Новости. Германия заинтересована в хороших стратегических отношениях с Россией, не видит необходимости в новом старте, заявила в среду канцлер Ангела Меркель."Думаю, что с этой стороны нужно видеть, что мы желаем иметь хорошие стратегические отношения с Россией, я постоянно говорила об этом, но это не должно прикрывать нам глаза на реальность", — заявила канцлер, выступая в бундестаге ФРГ, добавив, что не считает, что "есть необходимость в новом старте в отношениях" с Москвой.Меркель перечислила основные "значительные события", которые, с ее точки зрения, осложняют отношения с Россией: это инцидент "в связи с (Алексеем. — Прим. ред.) Навальным, случившееся в парке Тиргартен в Берлине", а также то, что "мы видим слишком мало прогресса в Минском процессе".

https://ria.ru/20201112/bezopasnost-1584255614.html

россия

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россия, ангела меркель, германия, в мире