Онлайн-конференция об изменениях в Правилах противопожарного режима
22 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината ЕНИКЕЕВА, посвященную изменениям в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, вступающим в силу с 1 января 2021 года.
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Какие изменения противопожарного режима затронут граждан и юрлиц? Какие изменения в противопожарных правилах предусмотрены для объектов с массовым пребыванием людей? Как изменятся требования пожарной безопасности в период предстоящих новогодних и рождественских праздников? Какие фейерверки можно запускать и при каких условиях?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Какие изменения противопожарного режима затронут граждан и юрлиц? Какие изменения в противопожарных правилах предусмотрены для объектов с массовым пребыванием людей? Как изменятся требования пожарной безопасности в период предстоящих новогодних и рождественских праздников? Какие фейерверки можно запускать и при каких условиях?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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