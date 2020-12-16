Солнца меньше, снега больше: русская зима вытесняет "марсианскую" погоду
02:11 16.12.2020 (обновлено: 11:34 16.12.2020)
Зима. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Атмосферные условия в Центральном регионе России во второй половине декабря будут совершенно не похожи на ту погоду, которая до этого держалась здесь почти две недели, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Солнечную и бесснежную погоду, которая сейчас покидает Центральный регион, метеорологи прозвали "марсианской". Тишковец объяснил, откуда взялось это название.
"Марсианская" погода ассоциируется с Марсом в том смысле, что там атмосфера когда-то напоминала земную, но потом практически ее лишилась. Там стало очень низкое содержание водяного пара и резкий субконтинентальный климат. Плюс на Марсе отсутствует облачность, всегда солнечно и нет снежного покрова", — пояснил синоптик.
По его словам, из-за активизации циклонической деятельности характер погоды полностью изменится: будет преобладать сплошная облачность, возрастет интенсивность снегопадов, а температура воздуха немного повысится. Это хорошо и для растений, и для людей: земля под снегом не будет так сильно остывать, а воздух станет не только теплее, но и чище, поскольку снегопады уберут взвешенную пыль.
"Всего за неделю ожидается до 15-20 миллиметров осадков (в сутки. ‒ Прим. ред.), благодаря чему к выходным на земле сформируется снежный покров до семи-двенадцати сантиметров в Москве. В Подмосковье — местами и до 12-17 сантиметров. Температурный фон ожидается очень мягкий, очень комфортный, ночью будет до минус семи, а днем минус пять. Все это к радости любителей русской зимы", – заключил Тишковец.