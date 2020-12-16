https://ria.ru/20201216/mars-1589411528.html

Солнца меньше, снега больше: русская зима вытесняет "марсианскую" погоду

Солнца меньше, снега больше: русская зима вытесняет "марсианскую" погоду

Атмосферные условия в Центральном регионе России во второй половине декабря будут совершенно не похожи на ту погоду, которая до этого держалась здесь почти две... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T02:11

2020-12-16T02:11

2020-12-16T11:34

россия

погода

евгений тишковец

марс

москва

московская область (подмосковье)

общество

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Что означает "марсианская" погода в России?

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Атмосферные условия в Центральном регионе России во второй половине декабря будут совершенно не похожи на ту погоду, которая до этого держалась здесь почти две недели, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Солнечную и бесснежную погоду, которая сейчас покидает Центральный регион, метеорологи прозвали "марсианской". Тишковец объяснил, откуда взялось это название. По его словам, из-за активизации циклонической деятельности характер погоды полностью изменится: будет преобладать сплошная облачность, возрастет интенсивность снегопадов, а температура воздуха немного повысится. Это хорошо и для растений, и для людей: земля под снегом не будет так сильно остывать, а воздух станет не только теплее, но и чище, поскольку снегопады уберут взвешенную пыль. "Всего за неделю ожидается до 15-20 миллиметров осадков (в сутки. ‒ Прим. ред.), благодаря чему к выходным на земле сформируется снежный покров до семи-двенадцати сантиметров в Москве. В Подмосковье — местами и до 12-17 сантиметров. Температурный фон ожидается очень мягкий, очень комфортный, ночью будет до минус семи, а днем минус пять. Все это к радости любителей русской зимы", – заключил Тишковец.

https://ria.ru/20201215/pogoda-1589237811.html

россия

марс

москва

московская область (подмосковье)

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россия, погода, евгений тишковец, марс, москва, московская область (подмосковье), общество