https://ria.ru/20201216/mafiya-1589507111.html

В Испании задержали 23 человека за отмывание денег у "русской мафии"

В Испании задержали 23 человека за отмывание денег у "русской мафии"

Национальная полиция Испании задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег "русской мафии", сообщили в ведомстве. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T14:55

2020-12-16T14:55

2020-12-16T14:55

таррагона

аликанте

испания

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МАДРИД, 16 дек – РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег "русской мафии", сообщили в ведомстве.Среди задержанных 8 граждан России, двое украинцев, один гражданин Казахстана, гражданин Алжира, остальные испанцы, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной полиции.Полиция заявляет, что это крупнейшая операция против "мафии с Востока Европы" за последние десять лет – "из-за высокого иерархического уровня задержанных". Члены группировки, установили следователи, занимались коррупцией и "внедрением в государственные институты".Расследование началось в 2013 году, когда полиция установила, что "русская мафия усилила свою активность в Испании, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза, инвестируя деньги, полученные за счет преступной деятельности по всему миру, в бизнес" в Испании – в первую очередь в дискотеки, рестораны, недвижимость на испанском побережье.Лидеры группировки осуществляли сомнительные банковские операции, ввозили в Испанию наличные, использовали подставные компании и подставных лиц.В ходе обысков, которые были проведены в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице, было изъято оружие, 300 тысяч евро наличными, 16 автомобилей, бриллианты, обнаружена криптовалюта, наложен арест на многочисленные банковские счета и активы на миллионы евро.

https://ria.ru/20200612/1572854911.html

https://ria.ru/20200910/prestuplenie-1577021222.html

таррагона

аликанте

испания

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таррагона, аликанте, испания, в мире