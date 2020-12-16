https://ria.ru/20201216/luna-1589590615.html

"Роскосмос" заключил договор на техпроект ракеты для полетов на Луну

"Роскосмос" заключил договор на техпроект ракеты для полетов на Луну

"Роскосмос" заключил контракт на сумму около 1,5 миллиардов рублей на разработку технического проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей" для полётов... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T22:48

2020-12-16T22:48

2020-12-16T22:48

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. "Роскосмос" заключил контракт на сумму около 1,5 миллиардов рублей на разработку технического проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей" для полётов на Луну, следует из материалов госкорпорации, размещенных на сайте госзакупок.Контракт между "Роскосмосом" и Ракетно-космическим центром "Прогресс" на сумму 1,47 миллиарда рублей, подписанный 15 декабря, предусматривает "разработку технического проекта космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса и разгонным блоком" к середине ноября 2021 года.В техническом задании отмечается, что "Енисей" будет включать шесть боковых блоков - первых ступеней ракет "Союз-5" с двигателями РД-171МВ - вокруг центрального блока - первой ступени ракеты "Союз-6" с двигателями РД-180МВ, а также разгонный блок класса ДМ.Однако в декабре 2020 года из публикации главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Facebook стало известно, что проект российской сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет пересмотрен. Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли позже пояснил, что проект будет базироваться на метановых, а не керосиновых технологиях, как сейчас.Указ о создании сверхтяжелой ракеты президент РФ Владимир Путин подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный.Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщали, что "Роскосмос" проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей" и ее более грузоподъемную версию "Дон". Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне - 27 тонн. Вторая - более мощная - 140 тонн и 33 тонны соответственно.Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля "Орел" массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны.

https://ria.ru/20201215/angara-1589268508.html

https://ria.ru/20201214/luna-1589152222.html

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луна, космос - риа наука, роскосмос