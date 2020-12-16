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"Роскосмос" назвал способ сэкономить на освоении Луны, рассказал источник
"Роскосмос" назвал способ сэкономить на освоении Луны, рассказал источник
Использование на первом этапе пилотируемых полетов на Луну ракет "Ангара" вместо сверхтяжелого носителя позволит в четыре раза сократить расходы, рассказал РИА... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T03:03
2020-12-16T03:03
земля
луна
космос - риа наука
ангара (ракета)
союз
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Использование на первом этапе пилотируемых полетов на Луну ракет "Ангара" вместо сверхтяжелого носителя позволит в четыре раза сократить расходы, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Ранее из публикации главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Facebook стало известно, что проект российской сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет пересмотрен. Вместо нынешних технологий в ракете будут использованы новые технические решения. Из-за этого первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства "Ангара".По его словам, речь идет о применении ракет-носителей "Ангара-А5В". Однако, на следующем этапе освоения Луны без сверхтяжелой ракеты не обойтись, поэтому от ее создания не отказываются, уточнил он.Ранее предполагалось, что Россия к 2027 году соберет сверхтяжелую ракету "Енисей" на основе первых ступеней ракет "Союз-5" и "Союз-6", а в 2028 году осуществит ее первый пуск. В 2030 году с ее помощью планировалось осуществить высадку российских космонавтов на Луну.Использование сверхтяжелой ракеты – не единственный способ добраться до лунной орбиты. Ранее в России уже предлагали использовать двухпусковую схему отправки кораблей к естественному спутнику Земли. Предполагалось, что две "Ангары" в версии "А5В" (повышенной грузоподъемности за счет водородной третьей ступени) будут отдельно выводить разгонный блок и космический корабль. После стыковки их на орбите Земли такая связка должна будет отправиться к Луне.
https://ria.ru/20201214/luna-1589176914.html
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земля, луна, космос - риа наука, ангара (ракета), союз, роскосмос, дмитрий рогозин

"Роскосмос" назвал способ сэкономить на освоении Луны, рассказал источник

03:03 16.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСуперлуние, наблюдаемое в Москве
Суперлуние, наблюдаемое в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Использование на первом этапе пилотируемых полетов на Луну ракет "Ангара" вместо сверхтяжелого носителя позволит в четыре раза сократить расходы, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее из публикации главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Facebook стало известно, что проект российской сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет пересмотрен. Вместо нынешних технологий в ракете будут использованы новые технические решения. Из-за этого первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства "Ангара".
"По предварительным расчетам, использование схемы с применением "Ангары" будет в четыре раза дешевле, чем при использовании сверхтяжелой ракеты", - рассказал собеседник.
По его словам, речь идет о применении ракет-носителей "Ангара-А5В". Однако, на следующем этапе освоения Луны без сверхтяжелой ракеты не обойтись, поэтому от ее создания не отказываются, уточнил он.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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Рогозин сомневается в масштабном сотрудничестве при создании базы на Луне
Ранее предполагалось, что Россия к 2027 году соберет сверхтяжелую ракету "Енисей" на основе первых ступеней ракет "Союз-5" и "Союз-6", а в 2028 году осуществит ее первый пуск. В 2030 году с ее помощью планировалось осуществить высадку российских космонавтов на Луну.
Использование сверхтяжелой ракеты – не единственный способ добраться до лунной орбиты. Ранее в России уже предлагали использовать двухпусковую схему отправки кораблей к естественному спутнику Земли. Предполагалось, что две "Ангары" в версии "А5В" (повышенной грузоподъемности за счет водородной третьей ступени) будут отдельно выводить разгонный блок и космический корабль. После стыковки их на орбите Земли такая связка должна будет отправиться к Луне.
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ЗемляЛунаКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)СоюзРоскосмосДмитрий Рогозин
 
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