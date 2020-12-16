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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201216/lukashenko-1589535002.html
В Белоруссии мужчине дали год колонии за публичное оскорбление Лукашенко
В Белоруссии мужчине дали год колонии за публичное оскорбление Лукашенко
Суд в Белоруссии назначил наказание в виде года исправительной колонии мужчине, который публично оскорбил президента, сообщила в среду пресс-служба Гомельского... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:39
2020-12-16T16:48
протесты в белоруссии
светлана тихановская
весна
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Суд в Белоруссии назначил наказание в виде года исправительной колонии мужчине, который публично оскорбил президента, сообщила в среду пресс-служба Гомельского областного суда республики.Отмечается, что уголовное дело рассмотрено на закрытом судебном заседании. При этом мера пресечения до вступления приговора в законную силу обвиняемому изменена с личного поручительства на заключение под стражу.В пресс-службе уточнили, что приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.По данным не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна", 12 ноября в суде Хойникского района началось рассмотрение уголовного дела гомельского активиста Алексея Романова за оскорбление главы государства. Как отмечается на сайте центра, Романов активно участвовал в предвыборной кампании экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и 28 июля на предвыборном пикете в Хойниках негативно высказался о главе государства Александре Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. В последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.
https://ria.ru/20201215/lukashenko-1589408720.html
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светлана тихановская, весна, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии мужчине дали год колонии за публичное оскорбление Лукашенко

16:39 16.12.2020 (обновлено: 16:48 16.12.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Суд в Белоруссии назначил наказание в виде года исправительной колонии мужчине, который публично оскорбил президента, сообщила в среду пресс-служба Гомельского областного суда республики.

"Судом Хойникского района постановлен приговор по уголовному делу о публичном оскорблении президента Республики Беларусь… Приговором суда обвиняемый Р. признан виновным в публичном оскорблении президента Республики Беларусь и на основании части 1 статьи 368 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что уголовное дело рассмотрено на закрытом судебном заседании. При этом мера пресечения до вступления приговора в законную силу обвиняемому изменена с личного поручительства на заключение под стражу.
В пресс-службе уточнили, что приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
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По данным не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна", 12 ноября в суде Хойникского района началось рассмотрение уголовного дела гомельского активиста Алексея Романова за оскорбление главы государства. Как отмечается на сайте центра, Романов активно участвовал в предвыборной кампании экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и 28 июля на предвыборном пикете в Хойниках негативно высказался о главе государства Александре Лукашенко.

"В уголовном деле указано, что Алексей Романов, "намереваясь публично оскорбить президента, умышленно произнес слова и фразы в неприличной форме, которые, согласно экспертизе, содержат негативную оценку президента Александра Лукашенко", - сообщает центр.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. В последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВеснаАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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