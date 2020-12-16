https://ria.ru/20201216/lukashenko-1589535002.html

В Белоруссии мужчине дали год колонии за публичное оскорбление Лукашенко

В Белоруссии мужчине дали год колонии за публичное оскорбление Лукашенко

Суд в Белоруссии назначил наказание в виде года исправительной колонии мужчине, который публично оскорбил президента, сообщила в среду пресс-служба Гомельского... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:39

2020-12-16T16:39

2020-12-16T16:48

протесты в белоруссии

светлана тихановская

весна

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Суд в Белоруссии назначил наказание в виде года исправительной колонии мужчине, который публично оскорбил президента, сообщила в среду пресс-служба Гомельского областного суда республики.Отмечается, что уголовное дело рассмотрено на закрытом судебном заседании. При этом мера пресечения до вступления приговора в законную силу обвиняемому изменена с личного поручительства на заключение под стражу.В пресс-службе уточнили, что приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.По данным не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна", 12 ноября в суде Хойникского района началось рассмотрение уголовного дела гомельского активиста Алексея Романова за оскорбление главы государства. Как отмечается на сайте центра, Романов активно участвовал в предвыборной кампании экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и 28 июля на предвыборном пикете в Хойниках негативно высказался о главе государства Александре Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. В последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20201215/lukashenko-1589408720.html

https://ria.ru/20201214/diplomatiya-1588786170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, весна, александр лукашенко, белоруссия, в мире