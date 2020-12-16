"Бьет планирующими снарядами": чем вооружили российских десантников
08:00 16.12.2020 (обновлено: 15:09 16.12.2020)
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение ВДВ
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Надежность, проверенная многокилометровыми марш-бросками, мобильность и внушительная огневая мощь — российские десантники готовятся принять на вооружение самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос". Машина уже прошла приемо-сдаточные испытания и подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики. Об особенностях перспективной самоходки и других новинках, разработанных для ВДВ, — в материале РИА Новости.
Легковесный боец
На полигоне "Лотос" без поломок преодолел 400 километров и произвел 14 выстрелов из штатного 120-миллиметрового орудия. Следующий этап — предварительные испытания, которые начнутся еще до конца года.
Самоходку впервые продемонстрировали широкой публике в 2017-м, а проект запустили в 2009-м. Конструкторы планировали создать для десантников 152-миллиметровый артиллерийский комплекс "Зауралец" на базе противотанковой пушки "Спрут-СДМ1", но в итоге предпочли менее мощную, зато более мобильную и легкую машину.
"Лотос" со временем заменит артиллерийско-минометную установку "Нона", принятую на вооружение в конце 1970-х и неплохо себя зарекомендовавшую. В качестве базы для орудия взяли шасси, унифицированное по узлам и агрегатам с БМД-4М. Масса боевой машины не превышает 18 тонн, а дизельный двигатель мощностью 450 лошадиных сил разгоняет ее на шоссе до 70 километров в час. Запас хода — 500 километров. Как и другая техника десантников, "Лотос" умеет плавать и преодолевать водные преграды глубиной до нескольких метров.
28 сентября, 08:00"Танк из алюминия": что впервые испытали в небе российские десантники
Особое внимание разработчики уделили безопасности экипажа, в первую очередь защите от высокоточного оружия. Бронирование облегченное: корпус выдерживает огонь крупнокалиберных пулеметов и попадание осколков. Но по периметру — лазерные индикаторы, засекающие облучение "Лотоса" системами наведения противотанковых средств противника.
Это умная защита. Полученная информация автоматически передается на пусковые установки аэрозольных гранат, те наводятся на источник излучения и отстреливают боеприпасы. Машину мгновенно окутывает плотная дымовая завеса и сбивает с толку вражеские высокоточные ракеты, действующие в лазерном и инфракрасном диапазонах.
© РИА Новости / Алексей Паньшин Первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос"
Первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос"
"Лотос" вместо "Ноны"
По сравнению с предшественницей ударные возможности значительно усилились. Башня представляет собой автоматизированное боевое отделение. Управление орудием — дистанционное. Наводчик находится в передней части машины вместе с водителем-механиком, командир экипажа и заряжающий — в башне. Еще одна особенность — десантирование из самолета возможно вместе со всеми членами экипажа. В "Ноне" же при высадке с воздуха в машине разрешено оставаться только командиру и механику-водителю.
"Пушку выбирали исходя из того, что "Лотос" создан на базе БМД-4, конструкция которой по габаритам и весу хорошо подходит для десантируемой техники, — пояснил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Если превысить массогабаритные характеристики, военно-транспортные самолеты Ил-76 не смогут взять на борт достаточно самоходных установок, а их в боевых операциях требуется как минимум две".
7 марта 2018, 08:00"Бумеранг" крупного калибра. Зачем российской армии колесные танки
Боекомплект "Лотоса" вдвое больше, чем у "Ноны" — порядка 55 выстрелов. За счет более длинного ствола и дульного тормоза эффективная дальность стрельбы достигает 13 километров. Однако, по словам разработчиков, специальный планирующий боеприпас способен улететь и на 20 километров.
Орудие наводится в горизонтальной плоскости на 360 градусов. Причем по вертикали углы возвышения пушки — от минус четырех до плюс 80 градусов. То есть самоходка может стрелять как артиллерийская пушка, гаубица или миномет. Кроме того, предусмотрено ведение огня в полностью автоматическом режиме даже при отсутствии экипажа в машине. Вспомогательное вооружение — 7,62-миллиметровая пулеметная установка с дистанционным управлением.
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВыброска боевых машин десанта во время учений на военном полигоне Раевский под Новороссийском
Выброска боевых машин десанта во время учений на военном полигоне Раевский под Новороссийском
Леонков также отметил, что за счет современных средств связи новую самоходку легко интегрировать в автоматизированную систему управления войсками.
"Экипаж получает информацию о целях либо от корректировщиков огня с земли, либо с беспилотников, — рассказал эксперт. — Образуется своего рода разведывательно-огневой контур, позволяющий точно уничтожать объекты обороны противника. Это очень важно и дает большие преимущества в бою. Особенно при операциях в тылу неприятеля, когда боезапас ограничен".
© РИА Новости / Алексей Паньшин / Перейти в фотобанкОпытный образец самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос" в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения
Опытный образец самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос" в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения
Танки и "Спруты"
"Лотос" — не единственная новинка, разработанная специально для ВДВ. В ближайшие годы эти войска оснастят самым современным вооружением, причем многие образцы серьезно "потяжелели" и обрели более широкие ударные возможности.
Так, например, через два года завершатся государственные испытания плавающего танка "Спрут-СДМ1": 125-миллиметровый артиллерийско-ракетный комплекс по боевой мощи не уступает основным боевым танкам Т-80 и Т-90, но по подвижности близок к легким БМД.
"Спруты" предполагается использовать как мощное средство обороны плацдармов, для совершения стремительных рейдов в тыл противника, а также для охраны колонн легкобронированной техники на марше.
30 августа 2018, 08:00Щупальца "Спрута". Зачем Россия возвращает в строй плавающие танки
"Вероятный противник вооружается новыми средствами поражения, причем ставку делают на мобильные подразделения, — добавляет Леонков. — Легкобронированную технику НАТО сегодня все чаще оснащают автоматическими пушками крупного калибра. Поэтому выполнять боевые задачи на прежней "броне" нам было бы не только очень затратно, но и самоубийственно".
В последнее время в ВДВ формируют и полноценные танковые подразделения. На западе подобные подразделения называют аэромобильными. В частности, в прошлом году в составе трех десантных соединений появились батальоны с танками Т-72Б3. В будущем тяжелой боевой техникой оснастят еще пять соединений ВДВ.
По мнению экспертов, танки существенно повысят огневую мощь "крылатой пехоты" и позволят еще эффективнее решать боевые задачи в любых конфликтах.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 на открытии международного конкурса подразделений ВДВ "Десантный взвод"
Танк Т-72Б3 на открытии международного конкурса подразделений ВДВ "Десантный взвод"