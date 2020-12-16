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"Бьет планирующими снарядами": чем вооружили российских десантников
"Бьет планирующими снарядами": чем вооружили российских десантников
Надежность, проверенная многокилометровыми марш-бросками, мобильность и внушительная огневая мощь — российские десантники готовятся принять на вооружение... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T08:00
2020-12-16T15:09
лотос (самоходка)
россия
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
алексей леонков
бмд-4м
т-72б3
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Надежность, проверенная многокилометровыми марш-бросками, мобильность и внушительная огневая мощь — российские десантники готовятся принять на вооружение самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос". Машина уже прошла приемо-сдаточные испытания и подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики. Об особенностях перспективной самоходки и других новинках, разработанных для ВДВ, — в материале РИА Новости.Легковесный боецНа полигоне "Лотос" без поломок преодолел 400 километров и произвел 14 выстрелов из штатного 120-миллиметрового орудия. Следующий этап — предварительные испытания, которые начнутся еще до конца года. Самоходку впервые продемонстрировали широкой публике в 2017-м, а проект запустили в 2009-м. Конструкторы планировали создать для десантников 152-миллиметровый артиллерийский комплекс "Зауралец" на базе противотанковой пушки "Спрут-СДМ1", но в итоге предпочли менее мощную, зато более мобильную и легкую машину. "Лотос" со временем заменит артиллерийско-минометную установку "Нона", принятую на вооружение в конце 1970-х и неплохо себя зарекомендовавшую. В качестве базы для орудия взяли шасси, унифицированное по узлам и агрегатам с БМД-4М. Масса боевой машины не превышает 18 тонн, а дизельный двигатель мощностью 450 лошадиных сил разгоняет ее на шоссе до 70 километров в час. Запас хода — 500 километров. Как и другая техника десантников, "Лотос" умеет плавать и преодолевать водные преграды глубиной до нескольких метров. Особое внимание разработчики уделили безопасности экипажа, в первую очередь защите от высокоточного оружия. Бронирование облегченное: корпус выдерживает огонь крупнокалиберных пулеметов и попадание осколков. Но по периметру — лазерные индикаторы, засекающие облучение "Лотоса" системами наведения противотанковых средств противника. Это умная защита. Полученная информация автоматически передается на пусковые установки аэрозольных гранат, те наводятся на источник излучения и отстреливают боеприпасы. Машину мгновенно окутывает плотная дымовая завеса и сбивает с толку вражеские высокоточные ракеты, действующие в лазерном и инфракрасном диапазонах. "Лотос" вместо "Ноны"По сравнению с предшественницей ударные возможности значительно усилились. Башня представляет собой автоматизированное боевое отделение. Управление орудием — дистанционное. Наводчик находится в передней части машины вместе с водителем-механиком, командир экипажа и заряжающий — в башне. Еще одна особенность — десантирование из самолета возможно вместе со всеми членами экипажа. В "Ноне" же при высадке с воздуха в машине разрешено оставаться только командиру и механику-водителю. "Пушку выбирали исходя из того, что "Лотос" создан на базе БМД-4, конструкция которой по габаритам и весу хорошо подходит для десантируемой техники, — пояснил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Если превысить массогабаритные характеристики, военно-транспортные самолеты Ил-76 не смогут взять на борт достаточно самоходных установок, а их в боевых операциях требуется как минимум две". Боекомплект "Лотоса" вдвое больше, чем у "Ноны" — порядка 55 выстрелов. За счет более длинного ствола и дульного тормоза эффективная дальность стрельбы достигает 13 километров. Однако, по словам разработчиков, специальный планирующий боеприпас способен улететь и на 20 километров. Орудие наводится в горизонтальной плоскости на 360 градусов. Причем по вертикали углы возвышения пушки — от минус четырех до плюс 80 градусов. То есть самоходка может стрелять как артиллерийская пушка, гаубица или миномет. Кроме того, предусмотрено ведение огня в полностью автоматическом режиме даже при отсутствии экипажа в машине. Вспомогательное вооружение — 7,62-миллиметровая пулеметная установка с дистанционным управлением. Леонков также отметил, что за счет современных средств связи новую самоходку легко интегрировать в автоматизированную систему управления войсками. "Экипаж получает информацию о целях либо от корректировщиков огня с земли, либо с беспилотников, — рассказал эксперт. — Образуется своего рода разведывательно-огневой контур, позволяющий точно уничтожать объекты обороны противника. Это очень важно и дает большие преимущества в бою. Особенно при операциях в тылу неприятеля, когда боезапас ограничен".Танки и "Спруты""Лотос" — не единственная новинка, разработанная специально для ВДВ. В ближайшие годы эти войска оснастят самым современным вооружением, причем многие образцы серьезно "потяжелели" и обрели более широкие ударные возможности. Так, например, через два года завершатся государственные испытания плавающего танка "Спрут-СДМ1": 125-миллиметровый артиллерийско-ракетный комплекс по боевой мощи не уступает основным боевым танкам Т-80 и Т-90, но по подвижности близок к легким БМД. "Спруты" предполагается использовать как мощное средство обороны плацдармов, для совершения стремительных рейдов в тыл противника, а также для охраны колонн легкобронированной техники на марше. "Вероятный противник вооружается новыми средствами поражения, причем ставку делают на мобильные подразделения, — добавляет Леонков. — Легкобронированную технику НАТО сегодня все чаще оснащают автоматическими пушками крупного калибра. Поэтому выполнять боевые задачи на прежней "броне" нам было бы не только очень затратно, но и самоубийственно". В последнее время в ВДВ формируют и полноценные танковые подразделения. На западе подобные подразделения называют аэромобильными. В частности, в прошлом году в составе трех десантных соединений появились батальоны с танками Т-72Б3. В будущем тяжелой боевой техникой оснастят еще пять соединений ВДВ.По мнению экспертов, танки существенно повысят огневую мощь "крылатой пехоты" и позволят еще эффективнее решать боевые задачи в любых конфликтах.
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лотос (самоходка), россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), алексей леонков, бмд-4м, т-72б3, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, безопасность

"Бьет планирующими снарядами": чем вооружили российских десантников

08:00 16.12.2020 (обновлено: 15:09 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение ВДВ
Военнослужащий на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ Ракушка на вооружение ВДВ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Надежность, проверенная многокилометровыми марш-бросками, мобильность и внушительная огневая мощь — российские десантники готовятся принять на вооружение самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос". Машина уже прошла приемо-сдаточные испытания и подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики. Об особенностях перспективной самоходки и других новинках, разработанных для ВДВ, — в материале РИА Новости.

Легковесный боец

На полигоне "Лотос" без поломок преодолел 400 километров и произвел 14 выстрелов из штатного 120-миллиметрового орудия. Следующий этап — предварительные испытания, которые начнутся еще до конца года.
Самоходку впервые продемонстрировали широкой публике в 2017-м, а проект запустили в 2009-м. Конструкторы планировали создать для десантников 152-миллиметровый артиллерийский комплекс "Зауралец" на базе противотанковой пушки "Спрут-СДМ1", но в итоге предпочли менее мощную, зато более мобильную и легкую машину.
"Лотос" со временем заменит артиллерийско-минометную установку "Нона", принятую на вооружение в конце 1970-х и неплохо себя зарекомендовавшую. В качестве базы для орудия взяли шасси, унифицированное по узлам и агрегатам с БМД-4М. Масса боевой машины не превышает 18 тонн, а дизельный двигатель мощностью 450 лошадиных сил разгоняет ее на шоссе до 70 километров в час. Запас хода — 500 километров. Как и другая техника десантников, "Лотос" умеет плавать и преодолевать водные преграды глубиной до нескольких метров.
Выброска боевых машин десанта (БМД) во время совместных батальонных тактических учений десантников России, Белоруссии и Сербии - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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Особое внимание разработчики уделили безопасности экипажа, в первую очередь защите от высокоточного оружия. Бронирование облегченное: корпус выдерживает огонь крупнокалиберных пулеметов и попадание осколков. Но по периметру — лазерные индикаторы, засекающие облучение "Лотоса" системами наведения противотанковых средств противника.
Это умная защита. Полученная информация автоматически передается на пусковые установки аэрозольных гранат, те наводятся на источник излучения и отстреливают боеприпасы. Машину мгновенно окутывает плотная дымовая завеса и сбивает с толку вражеские высокоточные ракеты, действующие в лазерном и инфракрасном диапазонах.
© РИА Новости / Алексей Паньшин Первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос"
Первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск Лотос - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Алексей Паньшин
Первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос"

"Лотос" вместо "Ноны"

По сравнению с предшественницей ударные возможности значительно усилились. Башня представляет собой автоматизированное боевое отделение. Управление орудием — дистанционное. Наводчик находится в передней части машины вместе с водителем-механиком, командир экипажа и заряжающий — в башне. Еще одна особенность — десантирование из самолета возможно вместе со всеми членами экипажа. В "Ноне" же при высадке с воздуха в машине разрешено оставаться только командиру и механику-водителю.
"Пушку выбирали исходя из того, что "Лотос" создан на базе БМД-4, конструкция которой по габаритам и весу хорошо подходит для десантируемой техники, — пояснил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Если превысить массогабаритные характеристики, военно-транспортные самолеты Ил-76 не смогут взять на борт достаточно самоходных установок, а их в боевых операциях требуется как минимум две".
Боевая машина пехоты К-17 Бумеранг - РИА Новости, 1920, 07.03.2018
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Боекомплект "Лотоса" вдвое больше, чем у "Ноны" — порядка 55 выстрелов. За счет более длинного ствола и дульного тормоза эффективная дальность стрельбы достигает 13 километров. Однако, по словам разработчиков, специальный планирующий боеприпас способен улететь и на 20 километров.
Орудие наводится в горизонтальной плоскости на 360 градусов. Причем по вертикали углы возвышения пушки — от минус четырех до плюс 80 градусов. То есть самоходка может стрелять как артиллерийская пушка, гаубица или миномет. Кроме того, предусмотрено ведение огня в полностью автоматическом режиме даже при отсутствии экипажа в машине. Вспомогательное вооружение — 7,62-миллиметровая пулеметная установка с дистанционным управлением.
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВыброска боевых машин десанта во время учений на военном полигоне Раевский под Новороссийском
Выброска боевых машин десанта во время учений на военном полигоне Раевский под Новороссийском - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Выброска боевых машин десанта во время учений на военном полигоне Раевский под Новороссийском
Леонков также отметил, что за счет современных средств связи новую самоходку легко интегрировать в автоматизированную систему управления войсками.
"Экипаж получает информацию о целях либо от корректировщиков огня с земли, либо с беспилотников, — рассказал эксперт. — Образуется своего рода разведывательно-огневой контур, позволяющий точно уничтожать объекты обороны противника. Это очень важно и дает большие преимущества в бою. Особенно при операциях в тылу неприятеля, когда боезапас ограничен".
© РИА Новости / Алексей Паньшин / Перейти в фотобанкОпытный образец самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос" в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения
Опытный образец самоходного орудия для воздушно-десантных войск Лотос на церемонии выкатки в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения в подмосковном Климовске - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Алексей Паньшин
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Опытный образец самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос" в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения

Танки и "Спруты"

"Лотос" — не единственная новинка, разработанная специально для ВДВ. В ближайшие годы эти войска оснастят самым современным вооружением, причем многие образцы серьезно "потяжелели" и обрели более широкие ударные возможности.
Так, например, через два года завершатся государственные испытания плавающего танка "Спрут-СДМ1": 125-миллиметровый артиллерийско-ракетный комплекс по боевой мощи не уступает основным боевым танкам Т-80 и Т-90, но по подвижности близок к легким БМД.
"Спруты" предполагается использовать как мощное средство обороны плацдармов, для совершения стремительных рейдов в тыл противника, а также для охраны колонн легкобронированной техники на марше.
Стрельбы из авиадесантной самоходной противотанковой пушки Спрут-СДМ1 - РИА Новости, 1920, 30.08.2018
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"Вероятный противник вооружается новыми средствами поражения, причем ставку делают на мобильные подразделения, — добавляет Леонков. — Легкобронированную технику НАТО сегодня все чаще оснащают автоматическими пушками крупного калибра. Поэтому выполнять боевые задачи на прежней "броне" нам было бы не только очень затратно, но и самоубийственно".
В последнее время в ВДВ формируют и полноценные танковые подразделения. На западе подобные подразделения называют аэромобильными. В частности, в прошлом году в составе трех десантных соединений появились батальоны с танками Т-72Б3. В будущем тяжелой боевой техникой оснастят еще пять соединений ВДВ.
По мнению экспертов, танки существенно повысят огневую мощь "крылатой пехоты" и позволят еще эффективнее решать боевые задачи в любых конфликтах.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 на открытии международного конкурса подразделений ВДВ "Десантный взвод"
Танк Т72 Б3 на открытии международного конкурса полевой выучки среди воинских подразделений ВДВ Десантный взвод - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Танк Т-72Б3 на открытии международного конкурса подразделений ВДВ "Десантный взвод"
 
Лотос (самоходка)РоссияОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Алексей ЛеонковБМД-4МТ-72Б3Воздушно-десантные войска РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТОБезопасность
 
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