https://ria.ru/20201216/lotos-1589366404.html

"Бьет планирующими снарядами": чем вооружили российских десантников

"Бьет планирующими снарядами": чем вооружили российских десантников

Надежность, проверенная многокилометровыми марш-бросками, мобильность и внушительная огневая мощь — российские десантники готовятся принять на вооружение... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T08:00

2020-12-16T08:00

2020-12-16T15:09

лотос (самоходка)

россия

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

алексей леонков

бмд-4м

т-72б3

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

нато

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Надежность, проверенная многокилометровыми марш-бросками, мобильность и внушительная огневая мощь — российские десантники готовятся принять на вооружение самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос". Машина уже прошла приемо-сдаточные испытания и подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики. Об особенностях перспективной самоходки и других новинках, разработанных для ВДВ, — в материале РИА Новости.Легковесный боецНа полигоне "Лотос" без поломок преодолел 400 километров и произвел 14 выстрелов из штатного 120-миллиметрового орудия. Следующий этап — предварительные испытания, которые начнутся еще до конца года. Самоходку впервые продемонстрировали широкой публике в 2017-м, а проект запустили в 2009-м. Конструкторы планировали создать для десантников 152-миллиметровый артиллерийский комплекс "Зауралец" на базе противотанковой пушки "Спрут-СДМ1", но в итоге предпочли менее мощную, зато более мобильную и легкую машину. "Лотос" со временем заменит артиллерийско-минометную установку "Нона", принятую на вооружение в конце 1970-х и неплохо себя зарекомендовавшую. В качестве базы для орудия взяли шасси, унифицированное по узлам и агрегатам с БМД-4М. Масса боевой машины не превышает 18 тонн, а дизельный двигатель мощностью 450 лошадиных сил разгоняет ее на шоссе до 70 километров в час. Запас хода — 500 километров. Как и другая техника десантников, "Лотос" умеет плавать и преодолевать водные преграды глубиной до нескольких метров. Особое внимание разработчики уделили безопасности экипажа, в первую очередь защите от высокоточного оружия. Бронирование облегченное: корпус выдерживает огонь крупнокалиберных пулеметов и попадание осколков. Но по периметру — лазерные индикаторы, засекающие облучение "Лотоса" системами наведения противотанковых средств противника. Это умная защита. Полученная информация автоматически передается на пусковые установки аэрозольных гранат, те наводятся на источник излучения и отстреливают боеприпасы. Машину мгновенно окутывает плотная дымовая завеса и сбивает с толку вражеские высокоточные ракеты, действующие в лазерном и инфракрасном диапазонах. "Лотос" вместо "Ноны"По сравнению с предшественницей ударные возможности значительно усилились. Башня представляет собой автоматизированное боевое отделение. Управление орудием — дистанционное. Наводчик находится в передней части машины вместе с водителем-механиком, командир экипажа и заряжающий — в башне. Еще одна особенность — десантирование из самолета возможно вместе со всеми членами экипажа. В "Ноне" же при высадке с воздуха в машине разрешено оставаться только командиру и механику-водителю. "Пушку выбирали исходя из того, что "Лотос" создан на базе БМД-4, конструкция которой по габаритам и весу хорошо подходит для десантируемой техники, — пояснил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Если превысить массогабаритные характеристики, военно-транспортные самолеты Ил-76 не смогут взять на борт достаточно самоходных установок, а их в боевых операциях требуется как минимум две". Боекомплект "Лотоса" вдвое больше, чем у "Ноны" — порядка 55 выстрелов. За счет более длинного ствола и дульного тормоза эффективная дальность стрельбы достигает 13 километров. Однако, по словам разработчиков, специальный планирующий боеприпас способен улететь и на 20 километров. Орудие наводится в горизонтальной плоскости на 360 градусов. Причем по вертикали углы возвышения пушки — от минус четырех до плюс 80 градусов. То есть самоходка может стрелять как артиллерийская пушка, гаубица или миномет. Кроме того, предусмотрено ведение огня в полностью автоматическом режиме даже при отсутствии экипажа в машине. Вспомогательное вооружение — 7,62-миллиметровая пулеметная установка с дистанционным управлением. Леонков также отметил, что за счет современных средств связи новую самоходку легко интегрировать в автоматизированную систему управления войсками. "Экипаж получает информацию о целях либо от корректировщиков огня с земли, либо с беспилотников, — рассказал эксперт. — Образуется своего рода разведывательно-огневой контур, позволяющий точно уничтожать объекты обороны противника. Это очень важно и дает большие преимущества в бою. Особенно при операциях в тылу неприятеля, когда боезапас ограничен".Танки и "Спруты""Лотос" — не единственная новинка, разработанная специально для ВДВ. В ближайшие годы эти войска оснастят самым современным вооружением, причем многие образцы серьезно "потяжелели" и обрели более широкие ударные возможности. Так, например, через два года завершатся государственные испытания плавающего танка "Спрут-СДМ1": 125-миллиметровый артиллерийско-ракетный комплекс по боевой мощи не уступает основным боевым танкам Т-80 и Т-90, но по подвижности близок к легким БМД. "Спруты" предполагается использовать как мощное средство обороны плацдармов, для совершения стремительных рейдов в тыл противника, а также для охраны колонн легкобронированной техники на марше. "Вероятный противник вооружается новыми средствами поражения, причем ставку делают на мобильные подразделения, — добавляет Леонков. — Легкобронированную технику НАТО сегодня все чаще оснащают автоматическими пушками крупного калибра. Поэтому выполнять боевые задачи на прежней "броне" нам было бы не только очень затратно, но и самоубийственно". В последнее время в ВДВ формируют и полноценные танковые подразделения. На западе подобные подразделения называют аэромобильными. В частности, в прошлом году в составе трех десантных соединений появились батальоны с танками Т-72Б3. В будущем тяжелой боевой техникой оснастят еще пять соединений ВДВ.По мнению экспертов, танки существенно повысят огневую мощь "крылатой пехоты" и позволят еще эффективнее решать боевые задачи в любых конфликтах.

https://ria.ru/20200928/bmd-1577766685.html

https://ria.ru/20180307/1515884030.html

https://ria.ru/20180830/1527462277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лотос (самоходка), россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), алексей леонков, бмд-4м, т-72б3, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, безопасность