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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201216/lokdaun-1589568130.html
Словакия введет локдаун из-за COVID-19
Словакия введет локдаун из-за COVID-19
В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, правительство Словакии приняло решение о введении с субботы 19 декабря локдауна, который... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T18:58
2020-12-16T18:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
словакия
в мире
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ПРАГА, 16 дек – РИА Новости. В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, правительство Словакии приняло решение о введении с субботы 19 декабря локдауна, который включает в себя запрет на выход граждан из дома (за исключением необходимых случаев), а также закрытие магазинов (кроме продовольственных), ресторанов, заведений культуры и спорта, сообщил на пресс-конференции глава минздрава Марек Крайчи.При этом количество покупателей в магазинах допускается из расчета один человек на 25 квадратных метров торговой площади. Рестораны будут закрыты, но им разрешено продавать еду и напитки через окно на вынос. Распитие алкоголя в общественных местах будет запрещено.По словам министра, будут закрыты бассейны, фитнес-клубы, музеи, театры, кинотеатры, библиотеки. Сокращается движение наземного общественного транспорта (метро в республике нет), в такси пассажиры могут располагаться лишь вдвоем на заднем сиденье. Соревнования с участием профессиональных спортсменов будут продолжены, но без зрителей.Все массовые мероприятия запрещены. Наступающие праздники, Рождество и Новый год, рекомендовано отмечать только в узком семейном кругу.Руководителям государственных и частных фирм и предприятий рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удаленку. Детские сады и начальные классы школ доработают до середины следующей недели, когда у детей начнутся рождественские каникулы.Во вторник в республике прибавилось 3565 новых больных COVID-19, количество умерших является наивысшим за время пандемии – 58 человек. Всего в настоящее время насчитывается 36 195 больных. В целом за период пандемии заразились 139 тысяч человек, из них 101,5 тысячи выздоровели, а 1309 скончались. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, словакия, в мире

Словакия введет локдаун из-за COVID-19

18:58 16.12.2020
 
© Фото : Pixabay / danielavaskovaВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : Pixabay / danielavaskova
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ПРАГА, 16 дек – РИА Новости. В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, правительство Словакии приняло решение о введении с субботы 19 декабря локдауна, который включает в себя запрет на выход граждан из дома (за исключением необходимых случаев), а также закрытие магазинов (кроме продовольственных), ресторанов, заведений культуры и спорта, сообщил на пресс-конференции глава минздрава Марек Крайчи.

"После 8-часового обсуждения правительство приняло решение о локдауне, необходимость которого подчеркивали в последние дни медики. С 5.00 (7.00 мск) субботы 19 декабря ограничивается передвижение граждан, за исключением поездок на работу, посещения медучреждений, аптек, продовольственных магазинов, а также встреч с ближайшими родственниками и прогулок в парках", - сказал Крайчи.

При этом количество покупателей в магазинах допускается из расчета один человек на 25 квадратных метров торговой площади. Рестораны будут закрыты, но им разрешено продавать еду и напитки через окно на вынос. Распитие алкоголя в общественных местах будет запрещено.
По словам министра, будут закрыты бассейны, фитнес-клубы, музеи, театры, кинотеатры, библиотеки. Сокращается движение наземного общественного транспорта (метро в республике нет), в такси пассажиры могут располагаться лишь вдвоем на заднем сиденье. Соревнования с участием профессиональных спортсменов будут продолжены, но без зрителей.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Все массовые мероприятия запрещены. Наступающие праздники, Рождество и Новый год, рекомендовано отмечать только в узком семейном кругу.
Руководителям государственных и частных фирм и предприятий рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удаленку. Детские сады и начальные классы школ доработают до середины следующей недели, когда у детей начнутся рождественские каникулы.
Во вторник в республике прибавилось 3565 новых больных COVID-19, количество умерших является наивысшим за время пандемии – 58 человек. Всего в настоящее время насчитывается 36 195 больных. В целом за период пандемии заразились 139 тысяч человек, из них 101,5 тысячи выздоровели, а 1309 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СловакияВ мире
 
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