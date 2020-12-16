https://ria.ru/20201216/lokdaun-1589568130.html

Словакия введет локдаун из-за COVID-19

Словакия введет локдаун из-за COVID-19

В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, правительство Словакии приняло решение о введении с субботы 19 декабря локдауна, который... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T18:58

2020-12-16T18:58

2020-12-16T18:58

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

словакия

в мире

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ПРАГА, 16 дек – РИА Новости. В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, правительство Словакии приняло решение о введении с субботы 19 декабря локдауна, который включает в себя запрет на выход граждан из дома (за исключением необходимых случаев), а также закрытие магазинов (кроме продовольственных), ресторанов, заведений культуры и спорта, сообщил на пресс-конференции глава минздрава Марек Крайчи.При этом количество покупателей в магазинах допускается из расчета один человек на 25 квадратных метров торговой площади. Рестораны будут закрыты, но им разрешено продавать еду и напитки через окно на вынос. Распитие алкоголя в общественных местах будет запрещено.По словам министра, будут закрыты бассейны, фитнес-клубы, музеи, театры, кинотеатры, библиотеки. Сокращается движение наземного общественного транспорта (метро в республике нет), в такси пассажиры могут располагаться лишь вдвоем на заднем сиденье. Соревнования с участием профессиональных спортсменов будут продолжены, но без зрителей.Все массовые мероприятия запрещены. Наступающие праздники, Рождество и Новый год, рекомендовано отмечать только в узком семейном кругу.Руководителям государственных и частных фирм и предприятий рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удаленку. Детские сады и начальные классы школ доработают до середины следующей недели, когда у детей начнутся рождественские каникулы.Во вторник в республике прибавилось 3565 новых больных COVID-19, количество умерших является наивысшим за время пандемии – 58 человек. Всего в настоящее время насчитывается 36 195 больных. В целом за период пандемии заразились 139 тысяч человек, из них 101,5 тысячи выздоровели, а 1309 скончались. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, словакия, в мире