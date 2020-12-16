В Свердловской области опровергли слухи о готовящемся в регионе локдауне
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХирург во время операции в операционном блоке городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Информация о готовящемся в Свердловской области локдауне не соответствует действительности, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"В мессенджерах жителей Свердловской области распространяется сообщение о якобы готовящемся в Свердловской области локдауне. Оно уже "гуляло" в других регионах, например, у соседей на Южном Урале. И теперь появилось у нас. Это фейк. Таких решений оперативным штабом не принималось", - говорится в сообщении.
В Свердловской области продолжают действовать ранее введенные ограничения, уточняет штаб.
За сутки в регионе зарегистрировано 395 новых случая COVID-19. Общее количество зафиксированных в области случаев новой коронавирусной инфекции составляет 52 536. За сутки зарегистрировано 16 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 1 264, отмечает оперштаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.