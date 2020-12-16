https://ria.ru/20201216/lokdaun-1589496913.html

В Свердловской области опровергли слухи о готовящемся в регионе локдауне

В Свердловской области опровергли слухи о готовящемся в регионе локдауне

Информация о готовящемся в Свердловской области локдауне не соответствует действительности, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T14:16

2020-12-16T14:16

2020-12-16T14:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Информация о готовящемся в Свердловской области локдауне не соответствует действительности, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.В Свердловской области продолжают действовать ранее введенные ограничения, уточняет штаб.За сутки в регионе зарегистрировано 395 новых случая COVID-19. Общее количество зафиксированных в области случаев новой коронавирусной инфекции составляет 52 536. За сутки зарегистрировано 16 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 1 264, отмечает оперштаб.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589452783.html

свердловская область

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коронавирус в россии, свердловская область