Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201216/lokdaun-1589496913.html
В Свердловской области опровергли слухи о готовящемся в регионе локдауне
В Свердловской области опровергли слухи о готовящемся в регионе локдауне
Информация о готовящемся в Свердловской области локдауне не соответствует действительности, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:16
2020-12-16T14:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
свердловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588275125_0:306:3038:2014_1920x0_80_0_0_6022f52d87fe3d94f6539a66f07fe921.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Информация о готовящемся в Свердловской области локдауне не соответствует действительности, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.В Свердловской области продолжают действовать ранее введенные ограничения, уточняет штаб.За сутки в регионе зарегистрировано 395 новых случая COVID-19. Общее количество зафиксированных в области случаев новой коронавирусной инфекции составляет 52 536. За сутки зарегистрировано 16 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 1 264, отмечает оперштаб.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589452783.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588275125_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_af6274e6006537417daf8d241e6be0e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, свердловская область

В Свердловской области опровергли слухи о готовящемся в регионе локдауне

14:16 16.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХирург во время операции в операционном блоке городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Хирург во время операции в операционном блоке городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Информация о готовящемся в Свердловской области локдауне не соответствует действительности, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"В мессенджерах жителей Свердловской области распространяется сообщение о якобы готовящемся в Свердловской области локдауне. Оно уже "гуляло" в других регионах, например, у соседей на Южном Урале. И теперь появилось у нас. Это фейк. Таких решений оперативным штабом не принималось", - говорится в сообщении.
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
11:22Распространение нового коронавируса
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
В Свердловской области продолжают действовать ранее введенные ограничения, уточняет штаб.
За сутки в регионе зарегистрировано 395 новых случая COVID-19. Общее количество зафиксированных в области случаев новой коронавирусной инфекции составляет 52 536. За сутки зарегистрировано 16 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 1 264, отмечает оперштаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСвердловская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:48На Кубани нашли стокилограммовую авиабомбу
16:46Цена биткоина обновила исторический максимум
16:46Россия рассчитывает на сотрудничество с США по Афганистану при Байдене
16:45Жителям Великобритании разрешили праздновать Рождество с близкими
16:44Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар
16:41Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
16:39Ученые объяснили загадочные водовороты в Арктике
16:39В Белоруссии мужчине дали год колонии за публичное оскорбление Лукашенко
16:36Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены
16:33Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19
16:33В МИД раскритиковали деятельность Международного уголовного суда
16:30МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400
16:29В Telegram произошел второй сбой за день
16:27В Москве технологию спасения подводников опробовали на больных COVID-19
16:24В России создали научный центр по изучению влияния изоляции на людей
16:22Россиянка обвинила автосалон в попытке сделать ее "заложницей"
16:21В России определили кандидатов для моделирования полета на Луну
16:20Минсельхоз заявил о завершении уборочной кампании в России
16:19Украинцы поставили экономике страны двойку
16:19Сенатор: торговые сети не пускают продукцию малого бизнеса на свои полки
Лента новостейМолния