https://ria.ru/20201216/lockdown-1589414070.html

В Германии из-за коронавируса стартует самый жесткий локдаун в истории

В Германии из-за коронавируса стартует самый жесткий локдаун в истории

В Германии начинаются крайне жесткие ограничения в общественной и частной жизни граждан из-за коронавируса. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T00:49

2020-12-16T00:49

2020-12-16T10:09

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

франк-вальтер штайнмайер

ангела меркель

германия

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 16 дек — РИА Новости. В Германии начинаются крайне жесткие ограничения в общественной и частной жизни граждан из-за коронавируса.Это решение принято в ходе переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и глав федеральных земель в минувшее воскресенье. Новые меры связаны со стабильно высоким уровнем угрозы массового распространения COVID-19 в стране.Власти согласовали введение общенационального локдауна с 16 декабря по 10 января. Решение об ограниченном карантине, принятое в конце октября, не принесло ранее желаемого результата: хотя резкого увеличения числа инфицированных удалось избежать, число новых пациентов остается стабильно высоким, реанимационные отделения в больницах заполнены, в некоторых регионах система здравоохранения близка к коллапсу.С 16 декабря в Германии закроется все, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений, елочных базаров. Запрещена продажа пиротехники, граждан также призывают отказаться от фейерверков в праздники. Не будет допускаться и уличная продажа алкоголя. Школьники отправлены на каникулы или на дистанционное обучение. Земли имеют право ужесточить эти меры в случае стремительного роста заболеваемости. Встречи допускаются в группах не более пяти человек.В телеобращении к гражданам 14 декабря президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал принятые ограничения радикальными. Глава государства добавил, что "общественную и частную жизнь ограничат жестче, чем когда-либо в истории ФРГ". Цель этих мер, по его словам, заключается в максимально быстром снижении количества инфицированных коронавирусом и последующем поддержании его на низком уровне.Контролировать соблюдение ограничений будет полиция и муниципальные органы правопорядка. Штрафы за нарушения санитарно-гигиенических правил, а также правил, касающихся собраний, ввели в Германии еще в начале года. Их регулируют на уровне земель и муниципалитетов. Например, проезд в общественном транспорте в Берлине без защитной маски повлечет за собой штраф в 50 евро. В связи с высоким уровнем распространения пандемии в столице власти вновь ограничили с 16 декабря передвижение граждан — покидать дом можно только для совершения покупок, посещения врача, выхода на работу и занятий спортом.Особое регулирование предусмотрено для рождественских праздников — с 24 по 26 декабря. Власти ФРГ согласовали возможность для встреч в эти дни группами в составе членов одного домохозяйства плюс до четырех человек из других домохозяйств. Таким образом, во встрече смогут участвовать более пяти человек. Однако федеральные земли могут отказаться от этого послабления в случае стабильно высокой угрозы распространения инфекции.

https://ria.ru/20201215/daniya-1589386051.html

германия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, франк-вальтер штайнмайер, ангела меркель, германия, берлин (город), в мире