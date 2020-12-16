https://ria.ru/20201216/latviya-1589561846.html

В Латвии заявили о возможной катастрофе в стране из-за COVID-19

В Латвии заявили о возможной катастрофе в стране из-за COVID-19

Главный инфектолог минздрава Латвии Уго Думпис считает, что если не удастся снизить заболеваемость COVID-19, страну ждет катастрофа. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T18:25

2020-12-16T18:25

2020-12-16T18:25

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

эгилс левитс

здоровье - общество

латвия

в мире

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РИГА, 16 дек – РИА Новости. Главный инфектолог минздрава Латвии Уго Думпис считает, что если не удастся снизить заболеваемость COVID-19, страну ждет катастрофа.Он считает, что необходимо оперативно вводить новые ограничения в стране, чтобы снизить уровень заболеваемости.За сутки в Латвии было выявлено самое большое с начала пандемии количество случаев COVID-19 – 1023, скончались 25 больных.Как заявил журналистам президент Латвии Эгилс Левитс, последние данные о заболеваемости коронавирусом доказывают, что усиление мер эпидемиологической безопасности абсолютно необходимо. Правительство в четверг намерено принять новые ограничительные меры в стране для того, чтобы препятствовать распространению коронавирусной инфекции.В Латвии с ноября введен режим чрезвычайной ситуации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/rozhdestvo-1588265994.html

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коронавирус covid-19, эгилс левитс, здоровье - общество, латвия, в мире