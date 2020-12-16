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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201216/kurs-1589434094.html
ЦБ оценил падение реального эффективного курса рубля с начала года
ЦБ оценил падение реального эффективного курса рубля с начала года
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-ноябре снизился на 16,8%, в... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T09:45
2020-12-16T09:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-ноябре снизился на 16,8%, в ноябре - вырос на 0,4%, говорится в материалах ЦБ РФ.Реальный курс рубля к доллару в ноябре вырос на 1,4% по сравнению с октябрем, к евро - на 0,8%.Номинальный курс рубля к доллару вырос в ноябре на 0,7%, к евро - на 0,2%.
https://ria.ru/20201214/valyuta-1589050754.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ оценил падение реального эффективного курса рубля с начала года

09:45 16.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковМонета номиналом один рубль с символикой Российского рубля
Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-ноябре снизился на 16,8%, в ноябре - вырос на 0,4%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в ноябре вырос на 1,4% по сравнению с октябрем, к евро - на 0,8%.
Номинальный курс рубля к доллару вырос в ноябре на 0,7%, к евро - на 0,2%.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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