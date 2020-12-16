https://ria.ru/20201216/kurs-1589434094.html

ЦБ оценил падение реального эффективного курса рубля с начала года

ЦБ оценил падение реального эффективного курса рубля с начала года

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-ноябре снизился на 16,8%, в... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T09:45

2020-12-16T09:45

2020-12-16T09:45

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-ноябре снизился на 16,8%, в ноябре - вырос на 0,4%, говорится в материалах ЦБ РФ.Реальный курс рубля к доллару в ноябре вырос на 1,4% по сравнению с октябрем, к евро - на 0,8%.Номинальный курс рубля к доллару вырос в ноябре на 0,7%, к евро - на 0,2%.

https://ria.ru/20201214/valyuta-1589050754.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика