https://ria.ru/20201216/kurorty-1589362079.html

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на горнолыжных курортах России

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на горнолыжных курортах России

Спрос на российские горнолыжные курорты вырос в 1,5 раза, сообщает Level.Travel. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:00

2020-12-16T11:00

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Спрос на российские горнолыжные курорты вырос в 1,5 раза, сообщает Level.Travel. По данным сервиса поиска и покупки туров онлайн, лидерами стали "Красная Поляна" и Шерегеш. Сочинский курорт оказался и самым дорогим — средний чек на тур составил 76 604 рубля, что на пять процентов ниже, чем в прошлом году. Интересно, что в прошлом году, несмотря на то, что россиянам были доступны путешествия на склоны за рубежом, российские курорты также возглавляли топ продаж среди любителей зимних видов спорта — 42 процентов всех горнолыжных туров сезона 2019-2020 в сервисе были проданы по России. На втором месте по популярности в прошлом году была Андорра, а третье разделили Болгария и Италия.По его словам, операторы пересмотрели свои приоритеты на зимний сезон, открыли новые направления, запустили собственные полетные программы. "И теперь туры на горнолыжные курорты зачастую оказываются гораздо выгоднее, чем покупка билета, номера в отеле и трансфера по отдельности", — добавил эксперт.Большинство клиентов сервиса (51 процент) выбирают на горнолыжных курортах демократичные варианты размещения — гостевые дома и апартаменты "без звезд". 36 процентов — отдыхают в отелях категории две и три звезды. 12 процентов путешественников предпочитают комфортные "четверки". И только один процент туристов на активном отдыхе останавливаются в "пятерках".Самый дешевый тур на горнолыжный курорт приобрел москвич за 9 907 рублей (включает перелет Москва-Сочи-Москва, проживание и завтраки). За эту сумму он проведет шесть ночей в отеле "Домбай" без питания. В путевку включен перелет туда-обратно и проживание. Самый дорогой обошелся четырем путешественникам в 219 674 рублей. Они проведут в новогодние каникулы пять дней в отеле категории "две звезды" на курорте "Роза Хутор". Сейчас цены на путевки в декабре на "Красную Поляну" начинаются от 25 тысяч рублей на двоих, с перелетом из Москвы и проживанием (семь ночей) без питания. Встреча Нового года в горах и неделя вдвоем на этом курорте обойдется минимум в 75 тысяч рублей. Отдохнуть в декабре в Шерегеше туристы могут минимум за 33 тысячи рублей, а встретить Новый год — минимум за 58 тысяч рублей (в стоимость включены перелет и проживание на двоих на неделю). Однако места на чартерные рейсы у большинства туроператоров на декабрь и начало января уже раскуплены. Цены на Домбай в декабре начинаются от 28 тысяч рублей (в стоимость включены перелет и проживание на два — семь дней). А туры с захватом новогодней ночи — от 43 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201205/keshbek-1587717841.html

https://ria.ru/20201109/sochi-1583711631.html

https://ria.ru/20201207/sheregesh-1588045719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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