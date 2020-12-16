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Источник: в Москве зарезали курьера Delivery Club
Источник: в Москве зарезали курьера Delivery Club
Курьера Delivery Club зарезали на юго-западе Москвы, причем молодой человек смог пройти более 1 километра с ножевым ранением, прежде чем был госпитализирован,... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:28
2020-12-16T12:28
delivery club
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Курьера Delivery Club зарезали на юго-западе Москвы, причем молодой человек смог пройти более 1 километра с ножевым ранением, прежде чем был госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По предварительным данным, глубокой ночью у курьера произошел конфликт с неизвестным, "который ударил его острым предметом в грудь".При этом, по словам источника, сообщение о ножевом ранении поступило на Ясногорской улице, но, как рассказал его брат, ранение тот получил на улице Паустовского - за 1,3 километра от места, где был найден.Другой источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что в момент преступления молодой человек был не на работе, это было его свободное время. Он жил в том же районе, в Соловьином проезде.По данным следствия, молодого человека мог зарезать его знакомый, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", преступника ищут.
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delivery club, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Источник: в Москве зарезали курьера Delivery Club

12:28 16.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКурьер службы доставки еды Delivery Club стоит в очереди у окна кафе KFC
Курьер службы доставки еды Delivery Club стоит в очереди у окна кафе KFC - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Курьера Delivery Club зарезали на юго-западе Москвы, причем молодой человек смог пройти более 1 километра с ножевым ранением, прежде чем был госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Ночью 15 декабря в полицию поступило сообщение о ножевом ранении на Ясногорской улице (район Ясенево). По прибытию был обнаружен 19-летний уроженец Киргизии, курьер Delivery Club, который позднее скончался в больнице", - рассказал собеседник агентства.
По предварительным данным, глубокой ночью у курьера произошел конфликт с неизвестным, "который ударил его острым предметом в грудь".
При этом, по словам источника, сообщение о ножевом ранении поступило на Ясногорской улице, но, как рассказал его брат, ранение тот получил на улице Паустовского - за 1,3 километра от места, где был найден.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 16:47
В Подмосковье женщину зарезали у магазина
Другой источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что в момент преступления молодой человек был не на работе, это было его свободное время. Он жил в том же районе, в Соловьином проезде.
По данным следствия, молодого человека мог зарезать его знакомый, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", преступника ищут.
 
Delivery ClubЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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