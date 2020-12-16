https://ria.ru/20201216/kurer-1589471073.html

Источник: в Москве зарезали курьера Delivery Club

Источник: в Москве зарезали курьера Delivery Club

Курьера Delivery Club зарезали на юго-западе Москвы, причем молодой человек смог пройти более 1 километра с ножевым ранением, прежде чем был госпитализирован,... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:28

2020-12-16T12:28

2020-12-16T12:28

delivery club

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Курьера Delivery Club зарезали на юго-западе Москвы, причем молодой человек смог пройти более 1 километра с ножевым ранением, прежде чем был госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По предварительным данным, глубокой ночью у курьера произошел конфликт с неизвестным, "который ударил его острым предметом в грудь".При этом, по словам источника, сообщение о ножевом ранении поступило на Ясногорской улице, но, как рассказал его брат, ранение тот получил на улице Паустовского - за 1,3 километра от места, где был найден.Другой источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что в момент преступления молодой человек был не на работе, это было его свободное время. Он жил в том же районе, в Соловьином проезде.По данным следствия, молодого человека мог зарезать его знакомый, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", преступника ищут.

https://ria.ru/20201215/ubiystvo-1589361500.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

delivery club, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия