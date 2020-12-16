https://ria.ru/20201216/krym-1589560371.html

В Крыму ожидают свыше полумиллиона туристов на новогодние праздники

В Крыму ожидают свыше полумиллиона туристов на новогодние праздники

Более полумиллиона туристов может приехать в Крым на новогодние праздники, сообщил глава комитета республиканского парламента по туризму, курортам и спорту... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T18:22

2020-12-16T18:22

2020-12-16T18:22

туризм

куда можно лететь

туризм

туристы

новый год

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Более полумиллиона туристов может приехать в Крым на новогодние праздники, сообщил глава комитета республиканского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк."В общем, в Крым на новогодние праздники может приехать на отдых и лечение, несмотря на коронавирус и ограничения, которые вступят в силу с 20 декабря, больше 500 тысяч туристов", - сказал РИА Новости Черняк.По его словам, лидером по приему гостей станут курорты на южном берегу Крыма. В частности, ожидается, что только Ялтинский регион посетит более 80 тысяч отдыхающих.При этом Черняк призвал всех руководителей гостиниц и санаториев строго соблюдать меры профилактики по недопущению распространения коронавируса, чтобы обеспечить безопасность и здоровье туристов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов на фоне ситуации с распространением коронавируса ввел запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января, при этом прием туристов на полуострове не прекращается. Запрещены новогодние массовые гуляния на площадях, в домах культуры и школах, детские праздники в центрах развлечений.

https://ria.ru/20201212/puteshestviya-1588755960.html

республика крым

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куда можно лететь, туризм, туристы, новый год, республика крым