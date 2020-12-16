https://ria.ru/20201216/krym-1589560371.html
В Крыму ожидают свыше полумиллиона туристов на новогодние праздники
В Крыму ожидают свыше полумиллиона туристов на новогодние праздники
Более полумиллиона туристов может приехать в Крым на новогодние праздники, сообщил глава комитета республиканского парламента по туризму, курортам и спорту... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T18:22
2020-12-16T18:22
2020-12-16T18:22
туризм
куда можно лететь
туризм
туристы
новый год
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Более полумиллиона туристов может приехать в Крым на новогодние праздники, сообщил глава комитета республиканского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк."В общем, в Крым на новогодние праздники может приехать на отдых и лечение, несмотря на коронавирус и ограничения, которые вступят в силу с 20 декабря, больше 500 тысяч туристов", - сказал РИА Новости Черняк.По его словам, лидером по приему гостей станут курорты на южном берегу Крыма. В частности, ожидается, что только Ялтинский регион посетит более 80 тысяч отдыхающих.При этом Черняк призвал всех руководителей гостиниц и санаториев строго соблюдать меры профилактики по недопущению распространения коронавируса, чтобы обеспечить безопасность и здоровье туристов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов на фоне ситуации с распространением коронавируса ввел запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января, при этом прием туристов на полуострове не прекращается. Запрещены новогодние массовые гуляния на площадях, в домах культуры и школах, детские праздники в центрах развлечений.
https://ria.ru/20201212/puteshestviya-1588755960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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куда можно лететь, туризм, туристы, новый год, республика крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Более полумиллиона туристов может приехать в Крым на новогодние праздники, сообщил глава комитета республиканского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
"В общем, в Крым на новогодние праздники может приехать на отдых и лечение, несмотря на коронавирус и ограничения, которые вступят в силу с 20 декабря, больше 500 тысяч туристов", - сказал РИА Новости Черняк.
По его словам, лидером по приему гостей станут курорты на южном берегу Крыма. В частности, ожидается, что только Ялтинский регион посетит более 80 тысяч отдыхающих.
При этом Черняк призвал всех руководителей гостиниц и санаториев строго соблюдать меры профилактики по недопущению распространения коронавируса, чтобы обеспечить безопасность и здоровье туристов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов на фоне ситуации с распространением коронавируса ввел запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января, при этом прием туристов на полуострове не прекращается. Запрещены новогодние массовые гуляния на площадях, в домах культуры и школах, детские праздники в центрах развлечений.