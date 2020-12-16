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В Минобороны назвали сроки передачи ВМФ крейсера "Адмирал Нахимов"
В Минобороны назвали сроки передачи ВМФ крейсера "Адмирал Нахимов"
Проходящий ремонт с модернизацией тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" должны передать Военно-морскому флоту (ВМФ) в конце 2022 года, сообщил... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T20:45
2020-12-16T20:45
адмирал нахимов (крейсер)
алексей криворучко
севмаш
безопасность
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Проходящий ремонт с модернизацией тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" должны передать Военно-морскому флоту (ВМФ) в конце 2022 года, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе посещения завода "Севмаш", передает Минобороны.По данным министерства, Криворучко на предприятии проверил ход работ на строящихся атомных подводных лодках проекта 955А "Борей" и 885М "Ясень", а также на проходящем ремонт крейсере проекта 1144.2М "Адмирал Нахимов"."Как и запланировано, получение корабля ожидается в конце 2022 года. Эти сроки не подвергаются сомнению" - отметил Криворучко, говоря о сроках возвращения в боевой состав "Адмирала Нахимова".Как уточнили в Минобороны, "Адмирал Нахимов" после модернизации сможет применять гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", а также крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". До ремонта основное вооружение крейсера составлял ракетный комплекс "Гранит" с одноименной сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой.
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адмирал нахимов (крейсер), алексей криворучко, севмаш, безопасность

В Минобороны назвали сроки передачи ВМФ крейсера "Адмирал Нахимов"

20:45 16.12.2020
 
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкТяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Проходящий ремонт с модернизацией тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" должны передать Военно-морскому флоту (ВМФ) в конце 2022 года, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе посещения завода "Севмаш", передает Минобороны.
По данным министерства, Криворучко на предприятии проверил ход работ на строящихся атомных подводных лодках проекта 955А "Борей" и 885М "Ясень", а также на проходящем ремонт крейсере проекта 1144.2М "Адмирал Нахимов".
"Как и запланировано, получение корабля ожидается в конце 2022 года. Эти сроки не подвергаются сомнению" - отметил Криворучко, говоря о сроках возвращения в боевой состав "Адмирала Нахимова".
Как уточнили в Минобороны, "Адмирал Нахимов" после модернизации сможет применять гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", а также крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". До ремонта основное вооружение крейсера составлял ракетный комплекс "Гранит" с одноименной сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой.
Гвардейский ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 13:11Сказано в эфире
Военный эксперт: возможности главного оружия крейсера "Москва" впечатляютФлагманский корабль Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" вышел в море на первые после ремонта учения. Об особенностях судна и его вооружения в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Михаил Ходаренок.
 
Адмирал Нахимов (крейсер)Алексей КриворучкоСевмашБезопасность
 
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