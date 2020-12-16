https://ria.ru/20201216/kreyser-1589580748.html

В Минобороны назвали сроки передачи ВМФ крейсера "Адмирал Нахимов"

В Минобороны назвали сроки передачи ВМФ крейсера "Адмирал Нахимов"

Проходящий ремонт с модернизацией тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" должны передать Военно-морскому флоту (ВМФ) в конце 2022 года, сообщил... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T20:45

2020-12-16T20:45

2020-12-16T20:45

адмирал нахимов (крейсер)

алексей криворучко

севмаш

безопасность

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Проходящий ремонт с модернизацией тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" должны передать Военно-морскому флоту (ВМФ) в конце 2022 года, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе посещения завода "Севмаш", передает Минобороны.По данным министерства, Криворучко на предприятии проверил ход работ на строящихся атомных подводных лодках проекта 955А "Борей" и 885М "Ясень", а также на проходящем ремонт крейсере проекта 1144.2М "Адмирал Нахимов"."Как и запланировано, получение корабля ожидается в конце 2022 года. Эти сроки не подвергаются сомнению" - отметил Криворучко, говоря о сроках возвращения в боевой состав "Адмирала Нахимова".Как уточнили в Минобороны, "Адмирал Нахимов" после модернизации сможет применять гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", а также крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". До ремонта основное вооружение крейсера составлял ракетный комплекс "Гранит" с одноименной сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой.

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/kreyser-1576625727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

адмирал нахимов (крейсер), алексей криворучко, севмаш, безопасность