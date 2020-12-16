Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201216/kotyata-1589511872.html
В Оренбургской области будут судить мужчину, выбросившего котят из окна
В Оренбургской области будут судить мужчину, выбросившего котят из окна
Житель Оренбургской области, выбросивший из окна четвертого этажа трех котят, которые погибли на месте, пойдет под суд за жестокое обращение с животными,... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:16
2020-12-16T15:16
оренбургская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/97237/53/972375375_0:197:2756:1747_1920x0_80_0_0_bbef288ec68941f48952c9fd0e8f91c3.jpg
УФА, 16 дек – РИА Новости. Житель Оренбургской области, выбросивший из окна четвертого этажа трех котят, которые погибли на месте, пойдет под суд за жестокое обращение с животными, сообщили в областной прокуратуре.По данным надзорного ведомства, обвинительное заключение утверждено районным прокурором и передано в суд.Отмечается, что мужчина ранее был судим за кражу, хранение наркотиков и угрозу убийством.
https://radiosputnik.ria.ru/20201212/ubiystvo-1588881168.html
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/97237/53/972375375_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_03c0ad4945484a75f103a306fa892700.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оренбургская область, происшествия

В Оренбургской области будут судить мужчину, выбросившего котят из окна

15:16 16.12.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи. Архивное фото
Кресло судьи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 16 дек – РИА Новости. Житель Оренбургской области, выбросивший из окна четвертого этажа трех котят, которые погибли на месте, пойдет под суд за жестокое обращение с животными, сообщили в областной прокуратуре.
"По версии следствия, житель Домбаровского района после ссоры с женой выбросил троих 10-дневных котят с балкона 4-го этажа пятиэтажного многоквартирного дома. От полученных травм животные погибли. В его отношении возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными в целях причинения им боли и страданий, совершенное из хулиганских побуждений и повлекшее их гибель", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 09:29
Мужчина и 5-летний ребенок выпали из окна на северо-востоке Москвы
По данным надзорного ведомства, обвинительное заключение утверждено районным прокурором и передано в суд.
Отмечается, что мужчина ранее был судим за кражу, хранение наркотиков и угрозу убийством.
 
Оренбургская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:48На Кубани нашли стокилограммовую авиабомбу
16:46Цена биткоина обновила исторический максимум
16:46Россия рассчитывает на сотрудничество с США по Афганистану при Байдене
16:45Жителям Великобритании разрешили праздновать Рождество с близкими
16:44Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар
16:41Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
16:39Ученые объяснили загадочные водовороты в Арктике
16:39В Белоруссии мужчине дали год колонии за публичное оскорбление Лукашенко
16:36Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены
16:33Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19
16:33В МИД раскритиковали деятельность Международного уголовного суда
16:30МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400
16:29В Telegram произошел второй сбой за день
16:27В Москве технологию спасения подводников опробовали на больных COVID-19
16:24В России создали научный центр по изучению влияния изоляции на людей
16:22Россиянка обвинила автосалон в попытке сделать ее "заложницей"
16:21В России определили кандидатов для моделирования полета на Луну
16:20Минсельхоз заявил о завершении уборочной кампании в России
16:19Украинцы поставили экономике страны двойку
16:19Сенатор: торговые сети не пускают продукцию малого бизнеса на свои полки
Лента новостейМолния