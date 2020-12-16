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В Оренбургской области будут судить мужчину, выбросившего котят из окна
В Оренбургской области будут судить мужчину, выбросившего котят из окна
Житель Оренбургской области, выбросивший из окна четвертого этажа трех котят, которые погибли на месте, пойдет под суд за жестокое обращение с животными,... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:16
2020-12-16T15:16
2020-12-16T15:16
оренбургская область
происшествия
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УФА, 16 дек – РИА Новости. Житель Оренбургской области, выбросивший из окна четвертого этажа трех котят, которые погибли на месте, пойдет под суд за жестокое обращение с животными, сообщили в областной прокуратуре.По данным надзорного ведомства, обвинительное заключение утверждено районным прокурором и передано в суд.Отмечается, что мужчина ранее был судим за кражу, хранение наркотиков и угрозу убийством.
https://radiosputnik.ria.ru/20201212/ubiystvo-1588881168.html
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оренбургская область, происшествия