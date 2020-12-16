https://ria.ru/20201216/kosmonavt-1589540240.html

"Дух захватывает". Опубликовано видео из открытого космоса

"Дух захватывает". Опубликовано видео из открытого космоса

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал на своей странице "ВКонтакте" кадры из открытого космоса. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T17:02

2020-12-16T17:02

2020-12-16T17:18

хочу стать космонавтом

сергей кудь-сверчков

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сергей рыжиков

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал на своей странице "ВКонтакте" кадры из открытого космоса."Дух захватывает, не правда ли?" — спросил он у подписчиков.На кадрах показан его выход в космос вместе с коллегой Сергеем Рыжиковым, который состоялся 18 ноября. Россияне проводили работы на МКС, в ходе которых сняли старую панель системы терморегулирования функционально-грузового блока "Заря". Позже панель вернули на место из-за проблем с гермоконтейнером, в котором находился новый компонент."Вид вниз, когда ты, не касаясь ничего, летишь над планетой на огромной скорости, <…> впечатлений очень много", — сказал космонавт на видеозаписи.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20201215/zatmenie-1589285969.html

https://ria.ru/20201214/kosmos-1589097002.html

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Земля из космоса глазами российских космонавтов Вот какой увидели Землю из космоса российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, когда вышли за пределы МКС ремонтировать систему терморегулирования одного из модулей 18 ноября. Тогда в открытом космосе они провели 6 часов 47 минут. 2020-12-16T17:02 true PT3M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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