https://ria.ru/20201216/kosmonavt-1589540240.html
"Дух захватывает". Опубликовано видео из открытого космоса
"Дух захватывает". Опубликовано видео из открытого космоса
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал на своей странице "ВКонтакте" кадры из открытого космоса. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:02
2020-12-16T17:02
2020-12-16T17:18
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
россия
космос
космонавты
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589544675_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_9ad6aae52b537320560c69e7f17ce4e2.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал на своей странице "ВКонтакте" кадры из открытого космоса."Дух захватывает, не правда ли?" — спросил он у подписчиков.На кадрах показан его выход в космос вместе с коллегой Сергеем Рыжиковым, который состоялся 18 ноября. Россияне проводили работы на МКС, в ходе которых сняли старую панель системы терморегулирования функционально-грузового блока "Заря". Позже панель вернули на место из-за проблем с гермоконтейнером, в котором находился новый компонент."Вид вниз, когда ты, не касаясь ничего, летишь над планетой на огромной скорости, <…> впечатлений очень много", — сказал космонавт на видеозаписи.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20201215/zatmenie-1589285969.html
https://ria.ru/20201214/kosmos-1589097002.html
россия
космос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589544675_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_141241e62b5477c61779e6bb8123881c.jpg
Земля из космоса глазами российских космонавтов
Вот какой увидели Землю из космоса российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, когда вышли за пределы МКС ремонтировать систему терморегулирования одного из модулей 18 ноября. Тогда в открытом космосе они провели 6 часов 47 минут.
2020-12-16T17:02
true
PT3M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кудь-сверчков, россия, космос, космонавты, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, видео