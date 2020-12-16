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"Дух захватывает". Опубликовано видео из открытого космоса
"Дух захватывает". Опубликовано видео из открытого космоса
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал на своей странице "ВКонтакте" кадры из открытого космоса. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:02
2020-12-16T17:18
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
россия
космос
космонавты
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал на своей странице "ВКонтакте" кадры из открытого космоса."Дух захватывает, не правда ли?" — спросил он у подписчиков.На кадрах показан его выход в космос вместе с коллегой Сергеем Рыжиковым, который состоялся 18 ноября. Россияне проводили работы на МКС, в ходе которых сняли старую панель системы терморегулирования функционально-грузового блока "Заря". Позже панель вернули на место из-за проблем с гермоконтейнером, в котором находился новый компонент."Вид вниз, когда ты, не касаясь ничего, летишь над планетой на огромной скорости, &lt;…&gt; впечатлений очень много", — сказал космонавт на видеозаписи.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20201215/zatmenie-1589285969.html
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Земля из космоса глазами российских космонавтов
Вот какой увидели Землю из космоса российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, когда вышли за пределы МКС ремонтировать систему терморегулирования одного из модулей 18 ноября. Тогда в открытом космосе они провели 6 часов 47 минут.
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сергей кудь-сверчков, россия, космос, космонавты, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, видео

"Дух захватывает". Опубликовано видео из открытого космоса

17:02 16.12.2020 (обновлено: 17:18 16.12.2020)
 
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал на своей странице "ВКонтакте" кадры из открытого космоса.
"Дух захватывает, не правда ли?" — спросил он у подписчиков.
На кадрах показан его выход в космос вместе с коллегой Сергеем Рыжиковым, который состоялся 18 ноября. Россияне проводили работы на МКС, в ходе которых сняли старую панель системы терморегулирования функционально-грузового блока "Заря". Позже панель вернули на место из-за проблем с гермоконтейнером, в котором находился новый компонент.
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Российский спутник снял из космоса солнечное затмение над Южной Америкой
"Вид вниз, когда ты, не касаясь ничего, летишь над планетой на огромной скорости, <…> впечатлений очень много", — сказал космонавт на видеозаписи.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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Хочу стать космонавтомСергей Кудь-СверчковРоссияКосмоскосмонавтыСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосВидео
 
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