https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589574233.html
Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 в Петербурге стабильной
Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 в Петербурге стабильной
Вопрос введения более жестких ограничений из-за COVID-19 в Санкт-Петербурге не рассматривается, эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, сообщила... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T19:42
2020-12-16T19:42
2020-12-16T19:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588996708_0:280:3142:2047_1920x0_80_0_0_094330eecdf0515dd360f58e063e8fd5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Вопрос введения более жестких ограничений из-за COVID-19 в Санкт-Петербурге не рассматривается, эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, сообщила руководитель городского Управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588996708_413:0:3142:2047_1920x0_80_0_0_6517ea508234d0566c45b9ca1201efde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург