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Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 в Петербурге стабильной
Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 в Петербурге стабильной
Вопрос введения более жестких ограничений из-за COVID-19 в Санкт-Петербурге не рассматривается, эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, сообщила... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T19:42
2020-12-16T19:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Вопрос введения более жестких ограничений из-за COVID-19 в Санкт-Петербурге не рассматривается, эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, сообщила руководитель городского Управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург

Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 в Петербурге стабильной

19:42 16.12.2020 (обновлено: 19:49 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Вопрос введения более жестких ограничений из-за COVID-19 в Санкт-Петербурге не рассматривается, эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, сообщила руководитель городского Управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

"На сегодняшний день данный вопрос (жесткого локдауна) даже не рассматривался, потому что несколько дней мы находимся в состоянии стабилизации эпидемической обстановки. Несмотря на высокий уровень заболеваемости, мы интенсивно не растем", - сообщила она на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора города.

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23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-Петербург
 
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