https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589574233.html

Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 в Петербурге стабильной

Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 в Петербурге стабильной

Вопрос введения более жестких ограничений из-за COVID-19 в Санкт-Петербурге не рассматривается, эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, сообщила... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T19:42

2020-12-16T19:42

2020-12-16T19:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Вопрос введения более жестких ограничений из-за COVID-19 в Санкт-Петербурге не рассматривается, эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, сообщила руководитель городского Управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург