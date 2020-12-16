https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589572047.html

СК возбудил дело из-за смерти 14 пациентов с COVID-19 в Курске

СК возбудил дело из-за смерти 14 пациентов с COVID-19 в Курске

Следователи открыли уголовное дело после смерти 14 пациентов COVID-госпиталя в Курске, сообщило управление СК по региону. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T19:24

2020-12-16T19:24

2020-12-16T23:00

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ВОРОНЕЖ, 16 дек — РИА Новости. Следователи открыли уголовное дело после смерти 14 пациентов COVID-госпиталя в Курске, сообщило управление СК по региону.Ранее о гибели 14 человек сообщил Telegram-канал "Курский край". По его данным, 5 ноября в перепрофилированном под ковидную клинику роддоме произошел сбой подачи кислорода.Дело открыли по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Следователи назначили экспертизы и изъяли медицинскую документацию.В свою очередь, представитель прокуратуры сообщил РИА Новости, что пациенты в госпитале действительно скончались, но не в тот день, когда отключился газификатор, а умерли от болезни в течение нескольких дней. Он также добавил, что после сбоя в работе газификатора кислород пациентам подавали из баллонов.Собеседник агентства уточнил, что Ростехнадзор по согласованию с прокуратурой провел внеплановую проверку, выявил недостатки в работе газификатора и привлек к административной ответственности сотрудника больницы.Ситуацию прокомментировали и в администрации Курской области. Там подчеркнули, что провели проверку и выяснили, что пациенты не оставались без кислорода.В администрации региона подчеркнули, что газификатор отремонтировали в течение суток, но "проверка следственных органов по данному случаю еще не завершена, окончательные выводы пока делать нельзя".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589507264.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

курская область

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, следственный комитет россии (ск рф), курская область, курск, происшествия