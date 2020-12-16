https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589533658.html

Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19

Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19

Более 3,5 миллиарда рублей выделят из резервного фонда правительства России на социальные выплаты медикам силовых структур, работающим с COVID-19, следует из... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:33

2020-12-16T16:33

2020-12-16T16:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

министерство обороны рф (минобороны рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 3,5 миллиарда рублей выделят из резервного фонда правительства России на социальные выплаты медикам силовых структур, работающим с COVID-19, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 3 534 191,9 тыс. рублей федеральным органам исполнительной власти на предоставление средств федерального бюджета в целях осуществления специальных социальных выплат", - говорится в документе.В тексте перечислены медики таких силовых ведомств, как министерство обороны, Росгвардия, МВД, МЧС, ФСО, ФСБ, ФСИН и ГУСП.Больше всего, согласно документу, получит Минобороны - 1,8 миллиарда рублей. ФСБ России получит более 766 миллионов рублей, МВД РФ - более 363 миллионов рублей, Росгвардия - более 340 миллионов рублей, ФСИН - более 110 миллионов рублей, МЧС - более 37 миллионов рублей, ФСО - более 24 миллионов рублей, ГУСП - более 11 миллионов рублей.Осуществлять контроль за расходованием средств и докладывать в правительство об их освоении ведомства будут до 1 февраля 2021 года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство обороны рф (минобороны рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)