https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589516075.html

Попова назвала ситуацию с COVID-19 в странах БРИКС напряженной

Попова назвала ситуацию с COVID-19 в странах БРИКС напряженной

Ситуация в странах БРИКС по коронавирусу остается напряженной, но в динамике летальности наблюдается стабилизация, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:31

2020-12-16T15:31

2020-12-16T15:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

брикс

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

в мире

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Ситуация в странах БРИКС по коронавирусу остается напряженной, но в динамике летальности наблюдается стабилизация, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В целом, ситуация (с коронавирусом – ред.) в странах объединения БРИКС остаётся напряженной на сегодняшний день", - сказала Попова на встрече руководителей ведомств стран БРИКС, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.Она отметила, что летальность от COVID-19 в странах БРИКС варьируется в пределах от 1,5% до 5%."Но в динамике летальности мы наблюдаем стабилизацию", - добавила Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589507264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, брикс, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире