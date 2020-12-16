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Попова назвала ситуацию с COVID-19 в странах БРИКС напряженной
Попова назвала ситуацию с COVID-19 в странах БРИКС напряженной
Ситуация в странах БРИКС по коронавирусу остается напряженной, но в динамике летальности наблюдается стабилизация, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:31
2020-12-16T15:31
2020-12-16T15:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
брикс
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Ситуация в странах БРИКС по коронавирусу остается напряженной, но в динамике летальности наблюдается стабилизация, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В целом, ситуация (с коронавирусом – ред.) в странах объединения БРИКС остаётся напряженной на сегодняшний день", - сказала Попова на встрече руководителей ведомств стран БРИКС, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.Она отметила, что летальность от COVID-19 в странах БРИКС варьируется в пределах от 1,5% до 5%."Но в динамике летальности мы наблюдаем стабилизацию", - добавила Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589507264.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, брикс, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире