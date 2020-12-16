https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589512134.html

ВОЗ не исключила вспышку COVID в Европе при несоблюдении мер в праздники

ВОЗ не исключила вспышку COVID в Европе при несоблюдении мер в праздники

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредило о возможной вспышке коронавируса в начале 2021 года в Европе в случае... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:17

2020-12-16T15:17

2020-12-16T15:17

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

европа

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 дек - РИА Новости. Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредило о возможной вспышке коронавируса в начале 2021 года в Европе в случае несоблюдения ограничительных мер в праздничные дни."Несмотря на некоторый слабый прогресс, передача COVID-19 в Европейском регионе остается широко распространенной и интенсивной. Существует высокий риск дальнейшего всплеска в первые недели и месяцы 2021 года, и нам нужно будет работать вместе, чтобы мы смогли предотвратить его", - говорится в заявлении бюро ВОЗ.Организация рекомендует странам, где есть горнолыжные курорты, во время предстоящих праздников рассмотреть вопрос об адаптации системы сезонных мероприятий, чтобы исключить возможность скопления людей, особенно в замкнутых или закрытых помещениях. ВОЗ также считает, что властям европейских стран необходимо рассмотреть возможность отсрочки, ограничения или отмены массовых собраний, и принять меры по разгрузке общественного транспорта и ключевых транспортных узлов.Согласно заявлению, рождественские службы в этом году по возможности следует проводить на открытом воздухе и ограничивать по численности.ВОЗ предупреждает, что встречи в помещении, даже небольшие по численности, могут нести опасность, так как объединяют группы людей разных возрастов и из разных домохозяйств."По возможности собрания следует проводить на улице, участники должны носить маски и держаться на расстоянии… Может показаться неловким носить маски и сохранять физическое дистанцирование в компании друзей и семьи, но это в значительной степени способствует обеспечению безопасности и здоровья каждого", - отмечает организация.Тех, кто планирует путешествовать в праздничные дни, ВОЗ призвала избегать скопления людей в общественном транспорте и следовать во время поездок указаниям властей той или иной страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/lockdown-1589414070.html

https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589500338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, европа, в мире