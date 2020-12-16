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ВОЗ направит в Китай экспертов для выяснения происхождения COVID-19
ВОЗ направит в Китай экспертов для выяснения происхождения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения намерена в январе направить в Китай международную группу экспертов для выяснения происхождения COVID-19, заявил РИА... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:10
2020-12-16T15:21
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ЖЕНЕВА, 16 дек - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения намерена в январе направить в Китай международную группу экспертов для выяснения происхождения COVID-19, заявил РИА Новости представитель пресс-службы ВОЗ Хеддин Холдорсон.Представитель ВОЗ отметил, что группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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дания, япония, сша, коронавирус covid-19, воз, китай, в мире

ВОЗ направит в Китай экспертов для выяснения происхождения COVID-19

15:10 16.12.2020 (обновлено: 15:21 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 16 дек - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения намерена в январе направить в Китай международную группу экспертов для выяснения происхождения COVID-19, заявил РИА Новости представитель пресс-службы ВОЗ Хеддин Холдорсон.

"Мы можем подтвердить, что члены международной группы планируют направиться в Китай в январе", - сказал он.

Представитель ВОЗ отметил, что группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаДанияЯпонияСШАКоронавирус COVID-19ВОЗКитайВ мире
 
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