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ВОЗ направит в Китай экспертов для выяснения происхождения COVID-19
ВОЗ направит в Китай экспертов для выяснения происхождения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения намерена в январе направить в Китай международную группу экспертов для выяснения происхождения COVID-19, заявил РИА... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:10
2020-12-16T15:10
2020-12-16T15:21
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в мире
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ЖЕНЕВА, 16 дек - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения намерена в январе направить в Китай международную группу экспертов для выяснения происхождения COVID-19, заявил РИА Новости представитель пресс-службы ВОЗ Хеддин Холдорсон.Представитель ВОЗ отметил, что группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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дания, япония, сша, коронавирус covid-19, воз, китай, в мире