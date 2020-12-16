https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589510772.html

ВОЗ направит в Китай экспертов для выяснения происхождения COVID-19

ВОЗ направит в Китай экспертов для выяснения происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения намерена в январе направить в Китай международную группу экспертов для выяснения происхождения COVID-19, заявил РИА... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:10

2020-12-16T15:10

2020-12-16T15:21

дания

япония

сша

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

китай

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 дек - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения намерена в январе направить в Китай международную группу экспертов для выяснения происхождения COVID-19, заявил РИА Новости представитель пресс-службы ВОЗ Хеддин Холдорсон.Представитель ВОЗ отметил, что группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

дания

япония

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дания, япония, сша, коронавирус covid-19, воз, китай, в мире