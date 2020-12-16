https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589482430.html

Роспотребнадзор рассказал о результатах анализа геномов коронавируса

Роспотребнадзор рассказал о результатах анализа геномов коронавируса

Анализ геномов нового коронавируса свидетельствует о высокой генетической однородности штаммов вируса и об отсутствии значимых изменений, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:25

2020-12-16T13:25

2020-12-16T13:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Анализ геномов нового коронавируса свидетельствует о высокой генетической однородности штаммов вируса и об отсутствии значимых изменений, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Роспотребнадзор проводит работу по изучению генетических изменений нового коронавируса, способных влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и профилактики COVID-19.Отбор материала от больных COVID-19 организован во всех регионах России, ежемесячно проводится чтение 150 геномов нового коронавируса и проводится углубленный генетический анализ, уточнили в пресс-службе."Изучение генетической изменчивости коронавируса обеспечивает оперативный мониторинг за патогеном и готовность к незамедлительному принятию необходимых мер при появлении более опасного варианта вируса", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589391246.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество