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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589482430.html
Роспотребнадзор рассказал о результатах анализа геномов коронавируса
Роспотребнадзор рассказал о результатах анализа геномов коронавируса
Анализ геномов нового коронавируса свидетельствует о высокой генетической однородности штаммов вируса и об отсутствии значимых изменений, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:25
2020-12-16T13:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Анализ геномов нового коронавируса свидетельствует о высокой генетической однородности штаммов вируса и об отсутствии значимых изменений, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Роспотребнадзор проводит работу по изучению генетических изменений нового коронавируса, способных влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и профилактики COVID-19.Отбор материала от больных COVID-19 организован во всех регионах России, ежемесячно проводится чтение 150 геномов нового коронавируса и проводится углубленный генетический анализ, уточнили в пресс-службе."Изучение генетической изменчивости коронавируса обеспечивает оперативный мониторинг за патогеном и готовность к незамедлительному принятию необходимых мер при появлении более опасного варианта вируса", - подчеркнули в ведомстве.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор рассказал о результатах анализа геномов коронавируса

13:25 16.12.2020 (обновлено: 13:35 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории "Гемотест"
Сотрудник лаборатории Гемотест - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Анализ геномов нового коронавируса свидетельствует о высокой генетической однородности штаммов вируса и об отсутствии значимых изменений, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор проводит работу по изучению генетических изменений нового коронавируса, способных влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и профилактики COVID-19.

"В настоящий момент в Российской Федерации прочитаны полные геномы 1315 изолятов нового коронавируса, которые были выделены в разные временные точки от начала выявления патогена на территории страны. Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о достаточно высокой генетической однородности циркулирующих штаммов и об отсутствии значимых изменений", - говорится в сообщении.

Отбор материала от больных COVID-19 организован во всех регионах России, ежемесячно проводится чтение 150 геномов нового коронавируса и проводится углубленный генетический анализ, уточнили в пресс-службе.
"Изучение генетической изменчивости коронавируса обеспечивает оперативный мониторинг за патогеном и готовность к незамедлительному принятию необходимых мер при появлении более опасного варианта вируса", - подчеркнули в ведомстве.
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