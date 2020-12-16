https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589482430.html
Роспотребнадзор рассказал о результатах анализа геномов коронавируса
Роспотребнадзор рассказал о результатах анализа геномов коронавируса
Анализ геномов нового коронавируса свидетельствует о высокой генетической однородности штаммов вируса и об отсутствии значимых изменений, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:25
2020-12-16T13:25
2020-12-16T13:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589389490_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_16b5e60d1a003c25f9fa67c4f93ea3f0.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Анализ геномов нового коронавируса свидетельствует о высокой генетической однородности штаммов вируса и об отсутствии значимых изменений, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Роспотребнадзор проводит работу по изучению генетических изменений нового коронавируса, способных влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и профилактики COVID-19.Отбор материала от больных COVID-19 организован во всех регионах России, ежемесячно проводится чтение 150 геномов нового коронавируса и проводится углубленный генетический анализ, уточнили в пресс-службе."Изучение генетической изменчивости коронавируса обеспечивает оперативный мониторинг за патогеном и готовность к незамедлительному принятию необходимых мер при появлении более опасного варианта вируса", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589391246.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589389490_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_ea2cf74dbad1068edbe8b6bc5289d578.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество