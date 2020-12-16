Собянин оценил необходимость вводить жесткий локдаун из-за COVID-19
13:18 16.12.2020 (обновлено: 13:37 16.12.2020)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на станции Московского метрополитена
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в нынешних условиях нет необходимости вводить в столице жесткие локдауны и закрывать целые сектора экономики, уровень заболеваемости COVID-19 вскоре может стабилизироваться.
В среду он выступил с отчетом о деятельности правительства Москвы в Мосгордуме и ответил на вопросы депутатов. Мэр столицы признал, что ситуация с коронавирусом непростая, уровень заболеваемости и госпитализации очень высокий. Однако городская система здравоохранения справляется с этой нагрузкой, все ее звенья работают нормально - и скорая помощь, и амбулатория, и стационары, подчеркнул мэр столицы.
"В этих условиях мы можем себе позволить не вводить какие-то сплошные локдауны, чтобы не обрушить экономику, не обрушить доходы москвичей, не нарушить нормальную социальную жизнь. В этих условиях, я считаю, что нам нет необходимости вводить какие-то жесткие локдауны, закрывать целые сектора экономики", - заявил Собянин.
Он также высказал надежду на улучшение ситуации.
"Я надеюсь, что в ближайшее время все-таки пандемия должна пойти на спад и, как минимум, показатели роста заболеваемости должны стабилизироваться. Но даже если этого не произойдет, мы видим, что в ближайшие месяцы мы справимся с этой ситуацией без введения каких-то крайних мер", - заверил мэр Москвы.
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