https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589481320.html

Собянин оценил необходимость вводить жесткий локдаун из-за COVID-19

Собянин оценил необходимость вводить жесткий локдаун из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в нынешних условиях нет необходимости вводить в столице жесткие локдауны и закрывать целые сектора экономики, уровень... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:18

2020-12-16T13:18

2020-12-16T13:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в нынешних условиях нет необходимости вводить в столице жесткие локдауны и закрывать целые сектора экономики, уровень заболеваемости COVID-19 вскоре может стабилизироваться.В среду он выступил с отчетом о деятельности правительства Москвы в Мосгордуме и ответил на вопросы депутатов. Мэр столицы признал, что ситуация с коронавирусом непростая, уровень заболеваемости и госпитализации очень высокий. Однако городская система здравоохранения справляется с этой нагрузкой, все ее звенья работают нормально - и скорая помощь, и амбулатория, и стационары, подчеркнул мэр столицы.Он также высказал надежду на улучшение ситуации."Я надеюсь, что в ближайшее время все-таки пандемия должна пойти на спад и, как минимум, показатели роста заболеваемости должны стабилизироваться. Но даже если этого не произойдет, мы видим, что в ближайшие месяцы мы справимся с этой ситуацией без введения каких-то крайних мер", - заверил мэр Москвы.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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